PSV Eindhoven verliert mit 1:2 bei FC Brügge trotz Treffer von Kodai Sano

PSV Eindhoven unterliegt FC Brügge mit 1:2 im Europa-League-Qualifikationsduell. Nach dem Führungstreffer von Kodai Sano sorgte Carlos Forbs für die Entscheidung.

Im Europapokalduell zwischen PSV Eindhoven und FC Brügge setzte sich der belgische Verein mit 2:1 durch. Die Partie endete mit einem knappen Sieg für den Gast aus Brügge, nachdem die Hausherren zuvor noch Ausgleich geschafft hatten.

Entscheidender Treffer durch Carlos Forbs

Der entscheidende Moment des Spiels erfolgte durch Carlos Forbs vom FC Brügge. Er erzielte das Tor zum 1:2 für die Besucher, indem er mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte unten links ins Netz traf. Die Vorlage für diesen entscheidenden Treffer stammt von Joaquin Seys, der den Ball mit einem langen Ball nach einem Konter nach vorne schickte.

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Zuvor hatte PSV Eindhoven bereits in Führung gegangen, als Kodai Sano mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte unten links traf. Dieser Treffer glich den 0:1-Rückstand aus und führte den Spielstand auf 1:1. Die Vorbereitung erfolgte aus direktem Spiel, ohne direkte Vorlage eines Mitspielers im engeren Sinne im Text.

Nicolò Tresoldi erzielte die Führung für Brügge

Bevor PSV den Ausgleich schaffte, führte Nicolò Tresoldi vom FC Brügge die Heimmannschaft an. Er kopfte aus der Strafraummitte in die Tormitte zum 0:1 ein. Die Vorlage lieferte Joaquin Seys mit einer Flanke nach einer Ecke. Dieser Treffer bescherte den Gästen die frühe Führung im Duell.

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Die PSV-Offensive hatte in der Folgezeit zahlreiche Chancen, scheiterte jedoch häufig an der Abwehr oder dem Tor. Ivan Perisic versuchte es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel ging rechts vorbei. Die Vorlage kam von Kodai Sano nach einer Standardsituation. Auch Sergiño Dest scheiterte mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, wobei der Ball knapp links vorbeiflog. Die Vorbereitung stammte von Sven Mijnans.

PSV dominierte chancenreich, scheiterte aber an Details

Die Hausherren aus Eindhoven kontrollierten weite Teile der Partie mit gefährlichen Schüssen, konnten diese aber nicht verwerten. Ricardo Pepi scheiterte mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, da die Kugel drüber flog. Lutsharel Geertruida hatte den Ball vorbereitet. Auch Sven Mijnans fand mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte nicht das Tor, da der Schuss abgeblockt wurde. Guus Til bereitete diese Aktion vor.

Armando Obispo versuchte es per Kopf links im Fünfmeterraum, ging jedoch knapp drüber. Sergiño Dest hatte mit einer Flanke nach einer Ecke vorbereitet. Ruben van Bommel scheiterte ebenfalls per Kopf links im Fünfmeterraum, da der Ball abgeblockt wurde. Ivan Perisic hatte hier mit einer Flanke vorbereitet. Ivan Perisic selbst scheiterte erneut, diesmal mit dem rechten Fuß links im Sechzehner, wo die Kugel knapp links vorbei flog.

Viele Paraden und Blocks verhindern weiteres PSV-Tor

Trotz der hohen Anzahl an Chancen blieb PSV ohne weitere Treffer. Filip Kostic scheiterte mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Schuss wurde abgeblockt. Kodai Sano hatte vorbereitet. Guus Til versuchte es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wurde abgeblockt. Lutsharel Geertruida bereitete vor.

Sven Mijnans fand mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte das Tor nicht, der Schuss wurde in der Mitte des Kastens gehalten. In einer anderen Situation hielt der Torwart den Schuss von Guus Til mit dem rechten Fuß links im Sechzehner. Ivan Perisic hatte den Ball per Kopf vorbereitet. Sven Mijnans scheiterte auch nach einem Konter mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, da die Kugel knapp links vorbei flog.

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Ruben van Bommel scheiterte mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wurde abgeblockt. Ivan Perisic hatte vorbereitet. Jorne Spileers vom FC Brügge scheiterte mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wurde abgeblockt. Nicolò Tresoldi hatte vorbereitet. Sergiño Dest scheiterte mit dem linken Fuß aus der Distanz, der Schuss wurde in der Mitte des Kastens gehalten. Mauro Júnior bereitete vor.

Sven Mijnans scheiterte erneut mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wurde abgeblockt. Guus Til hatte vorbereitet. Carlos Forbs scheiterte mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, der Schuss wurde in der Mitte des Kastens gehalten. Armando Obispo scheiterte mit dem linken Fuß aus der Distanz, die Kugel flog links hoch und weit vorbei. Sergiño Dest hatte vorbereitet. Carlos Forbs scheiterte erneut mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte, die Kugel flog drüber. Hans Vanaken hatte mit einem Steilpass nach einem Konter vorbereitet.

Nicolò Tresoldi scheiterte mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wurde abgeblockt. Carlos Forbs hatte vorbereitet. Mauro Júnior scheiterte mit dem linken Fuß aus der Distanz, die Kugel flog drüber - nach einem direkten Freistoß. Kyriani Sabbe scheiterte mit dem rechten Fuß aus der Distanz, der Schuss wurde abgeblockt. Hans Vanaken hatte vorbereitet. Brandon Mechele scheiterte per Kopf aus der Strafraummitte, die Kugel ging rechts vorbei. Joaquin Seys hatte mit einer Flanke nach einer Ecke vorbereitet.

Die meisten Chancen von PSV Eindhoven endeten either in Paraden oder Blocks. Félix Lemaréchal vom FC Brügge scheiterte mit dem rechten Fuß links im Sechzehner, der Schuss wurde abgeblockt. Hans Vanaken hatte vorbereitet. Nicolò Tresoldi hatte mit einem Konter vorbereitet. Der FC Brügge hielt die Führung bis zum Ende.

PSV Eindhoven bleibt mit diesem Ergebnis im Zweifel zurück und muss nun die nächste Hürde im Wettbewerb meistern. FC Brügge profitierte von der Effizienz in den entscheidenden Momenten, insbesondere dank der Konter und Standards. Die Partie zeigte die offensive Stärke der PSV, aber auch die defensive Stabilität des FC Brügge. Alle Details der Chance-Statistik unterstreichen das knappe Ergebnis von 2:1 für die Gäste.