Psilocybin bei schweren Depressionen: Eine Studie zeigt positive Effekte

Eine Studie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich weist nun unter realen Bedingungen die Wirkung von Psilocybin bei schweren Depressionen nach. Die psychedelische Substanz linderte die Beschwerden bei Personen, die auf keine andere Medikation mehr ansprachen.

Depression ist in der Schweiz die häufigste psychische Erkrankung. Eine Studie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich weist nun unter realen Bedingungen die Wirkung von Psilocybin bei schweren Depression en nach.

Die psychedelische Substanz linderte die Beschwerden bei Personen, die auf keine andere Medikation mehr ansprachen. Psilocybin ist ein natürlich vorkommender Wirkstoff, der in rund 180 verschiedenen Pilzen vorkommt. Der Konsum von Psilocybin führt in der Regel zu einem psychedelischen Rausch. Im Körper wird Psilocybin in Psilocin umgewandelt, das wirkt auf das Gehirn und beeinflusst Serotonin, ein Botenstoff, der unsere Stimmung, Schlaf und Appetit reguliert.

In der Schweiz darf Psilocybin unter strengen Auflagen in Kliniken angewendet werden. Die Studie zeigt die positiven Effekte erstmals im normalen Klinikalltag bei Patientinnen und Patienten mit komplexen Krankheitsverläufen. Psilocybin reduzierte depressive Symptome spürbar. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass der Einsatz von Psilocybin im Alltag möglich ist.

Der Einsatz von Psilocybin ist jedoch kein Wundermittel. Die Studie widerlegte auch eine Annahme: Je öfter man Psilocybin gibt, desto besser der Effekt. Im Gegenteil, nur eine Dosis war wirksam. Die Ergebnisse sind jedoch interessant, da sie zeigen, dass Psilocybin individuell dosiert und geplant werden kann.

Jede Person macht ihren eigenen Therapieprozess durch. Bei zukünftigen Behandlungen sollen weitere Faktoren untersucht werden, um besser abschätzen zu können, wer eine höhere Chance hat von einer Behandlung mit Psilocybin zu profitieren





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