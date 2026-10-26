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PSG vs. Lyon: Chancen-Feuerwerk ohne Tor in der ersten Hälfte

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PSG vs. Lyon: Chancen-Feuerwerk ohne Tor in der ersten Hälfte
PSG Vs. Lyon · Champions League · Fußball
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Paris Saint-Germain und Olympique Lyon lieferten in der Champions League-Partie eine torreiche erste Halbzeit voller Chancen. Ferran Torres und Ernest Nuamah scheiterten mehrmals, ebenso Désiré Doué und Fabián Ruiz. Trotz hoher Spielintensität blieb das Torverhältnis 0:0.

Im Pariser Prinzenpark lieferten sich PSG und Lyon ein temporeiches Duell, das von zahlreichen Torchancen geprägt war. Bereits früh im Spiel zeigte sich das hohe Niveau: Ferran Torres (PSG) versuchte es rechts im Strafraum, doch Lucas Perri hielt den Ball souverän.

Kurz darauf schoss Torres aus der Distanz knapp vorbei - vorbereitet von João Neves, der sich als wichtiger Ballverteiler erwies. Lyon konterte mit Ernest Nuamah, der aus der Distanz schoss, aber Gianluigi Donnarumma parierte links unten. Fabián Ruiz (PSG) verfehlte per Linksschuss den Kasten, und auch Désiré Doué konnte nicht treffen - sein Schuss wurde zentral gehalten. Die erste Halbzeit endete ohne Tore, doch die Intensität ließ keinen Zweifel an der Qualität beider Teams.

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