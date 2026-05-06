PSG vs. Bayern: Spannendes Rückspiel mit hohen Erwartungen und spektakulären Preisen

Nach dem dramatischen Hinspiel treffen PSG und Bayern München erneut aufeinander. Mit einem knappen Vorsprung, teuren Tickets und einer spannenden Schiedsrichter-Besetzung wird das Rückspiel in der Allianz Arena zu einem Höhepunkt der Champions League.

Nach dem spektakulären 5:4 im Hinspiel stehen Paris Saint-Germain und der FC Bayern München am Mittwoch in der Allianz Arena erneut vor einem packenden Duell.

Doch nicht nur auf dem Platz, sondern auch hinter den Kulissen wird es spannend. PSG reist mit einem knappen 1:0-Vorsprung an und bringt 4000 begeisterte Auswärtsfans mit, die sich inmitten von 71.000 Bayern-Fans Gehör verschaffen wollen. Die Tickets für das Spiel waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, und auf Weiterverkaufsplattformen erreichen die Preise astronomische Höhen. Eine Karte für unter 1400 Euro zu finden, scheint fast unmöglich – einige Verkäufer verlangen sogar bis zu 8000 Euro.

Statistisch gesehen hat PSG die Nase vorn: Laut Opta liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Paris sich für ein zweites Finale in Folge qualifiziert, bei 61,5 Prozent. Bayern wird hingegen nur eine Chance von 38,5 Prozent eingeräumt. Seit der Abschaffung der Auswärtstorregel im Jahr 2021/22 zeigt sich ein klarer Trend: 66 Prozent der Mannschaften, die das Hinspiel zu Hause gewinnen, erreichen das Endspiel.

Zudem hat PSG unter Trainer Luis Enrique noch nie nach einem Hinspielsieg zusammengebrochen – eine Beruhigung für Paris oder eine zusätzliche Motivation für die Münchner? Die Bayern nutzen das Spiel zudem, um ihr neues Heimtrikot für die nächste Saison vorzustellen – perfektes Timing bei maximaler Zuschauerzahl. Die UEFA setzt erneut auf einen Schiedsrichter mit wenig Erfahrung auf diesem Niveau: João Pinheiro aus Portugal.

Sandro Schärer, der im Hinspiel eine gute Leistung zeigte, gehört laut Meier mittlerweile zu den Besten in Europa. Pinheiro kennt beide Teams gut: Er war im letzten Finale gegen Inter vierter Schiedsrichter und pfiff PSG im Supercup gegen Tottenham.

Zudem leitete er zwei Bayern-Spiele, bei denen die Münchner jeweils gewannen. Zusätzlich sorgt der Wetterbericht für Spannung: Ab 20 Uhr sind über München heftige Gewitter mit Regen und Blitzen vorhergesagt





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