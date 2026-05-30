PSG verteidigt Champions-League-Titel nach Elfmeterdrama gegen Arsenal

Paris Saint-Germain gewinnt das Champions-League-Finale 2024 gegen den FC Arsenal im Elfmeterschießen. Nach einem frühen Rückstand gleicht Ousmane Dembélé per Elfmeter aus, bevor die Entscheidung vom Punkt fällt.

In einem dramatischen Finale der Champions League setzte sich Paris Saint-Germain im Elfmeterschießen gegen den FC Arsenal durch und verteidigte seinen Titel aus dem Vorjahr.

Vor ausverkauftem Haus in der Puskas Arena von Budapest lieferten sich beide Teams über 120 Minuten einen intensiven Kampf, der schließlich vom Punkt aus entschieden werden musste. Die Partie begann furios: Bereits nach fünf Minuten brachte Kai Havertz die Londoner in Führung, nachdem ein abgefälschter Ball des PSG-Verteidigers Marquinhos perfekt für den Deutschen aufgelegt wurde. Havertz umkurvte Torhüter Matwei Safonow und schoss aus spitzem Winkel unter die Latte.

Arsenal zog sich daraufhin weit zurück und vertraute auf seine starke Defensive, die in der gesamten Champions-League-Saison nur sechs Gegentore zugelassen hatte. PSG, angeführt von Trainer Luis Enrique, begann mit derselben Startelf wie im Vorjahr, als sie Inter Mailand mit 5:0 deklassiert hatten. Doch von der blitzschnellen Offensive war in der ersten Halbzeit wenig zu sehen. Arsenals Abwehr stand kompakt, und die Pariser Angriffe verpufften meist in der gut organisierten Deckung.

Kurz vor der Pause hätte Havertz beinahe auf 2:0 erhöht, doch Marquinhos rettete auf der Linie und machte seinen früheren Fehler wieder gut. Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst wenig, bis in der 62. Minute ein folgenschwerer Moment eintrat: Arsenals Verteidiger Christhian Mosquera foulte Chwitscha Kwarazchelia im Strafraum, und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Nach kurzer Diskussion trat Weltfußballer Ousmane Dembélé an und verwandelte sicher zum Ausgleich.

Dieser Treffer belebte die Partie, und PSG übernahm nun die Initiative. Kwarazchelia traf den Pfosten, Vitinha und Barcola vergaben weitere Chancen in der Schlussphase. So ging es in die Verlängerung, in der Paris weiter drückte, aber Arsenals Defensive um David Raya hielt stand. Das Elfmeterschießen begann mit drei sicheren Treffern auf beiden Seiten.

Dann vergab Eberechi Eze, weil er den Schuss verzögerte und Safonow einfach stehen blieb - der Ball flog am Pfosten vorbei. David Raya parierte gegen Nuno Mendes, und nach je vier Versuchen stand es 3:3. Lucas Beraldo verwandelte souverän für PSG, dann musste Arsenal-Verteidiger Gabriel Magalhaes treffen. Sein Schuss flog knapp über die Latte, und Paris brach in Jubel aus.

Für PSG war es der zweite Champions-League-Triumph in Folge, während Arsenal weiter auf den ersten Henkelpott warten muss. Das Finale in Budapest bot alles, was der Fußball zu bieten hat: frühe Führung, taktische Finesse, dramatische Rettungsaktionen und einen nervenaufreibenden Showdown vom Elfmeterpunkt. Beide Teams zeigten großen Kampfgeist, aber am Ende behielt das Starensemble aus Paris die Oberhand





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