PSG-Star Désiré Doué erlitt einen Kreuzbandriss im rechten Knie. Der junge Angreifer fällt monatelang aus. Dies ist der zweite schwere Ausfall nach Kwarazchelia.

Der pariser Fußballclub PSG erlebt einen massiven Rückschlag in der aktuellen Saison, da der 21-jährige Nationalspieler Désiré Doué schwer verletzt wurde. Bei der 3:2-Auswärtssieg gegen OGC Nizza riss sich der Angriffsspieler das vordere Kreuzband im rechten Knie. Die medizinischen Untersuchungen des Klubs bestätigen, dass der junge Star für mehrere Monate nicht einsatzfähig sein wird.

Schwere Verletzung im Spiel gegen Nizza

Doué ging in der 38. Minute des Spiels plötzlich unter sichtbaren Schmerzen schreiend zu Boden. Das Unglück geschah, als sein Knie ohne jegliche gegnerische Einwirkung oder Körperkontakt einfach nachgab. Diese Art von Verletzung ist für Profisportler besonders belastend, da sie oft ohne Kontakt entsteht und daher für Spieler und Gegner gleichermaßen überraschend kommt.

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Die medizinische Versorgung auf dem Platz war sofort erforderlich. Doué musste nach einer ersten Behandlung auf einer Trage vom Spielfeld transportiert werden, was ein deutliches Signal für die Schwere der Verletzung war. Trainer Luis Enrique bemerkte bereits kurz nach dem Ende der Partie, dass es sich offensichtlich um eine schwere Verletzung handelt und wünschte dem Spieler alles Gute für den Genesungsprozess.

Operation und Zeitplan für die Genesung

Laut den aktuell vorliegenden Informationen wird Désiré Doué in der kommenden Woche einer operativen Behandlung unterzogen. Der genaue Zeitpunkt der Operation wurde noch nicht publik gemacht, doch steht fest, dass ein Kreuzbandriss einen längeren Rehabilitationszeitraum erfordert. PSG hat offiziell mitgeteilt, dass der Spieler monatelang ausfallen wird.

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Luis Enrique betonte in seinen Aussagen die Härte des Profisports. Er erklärte, dass man die Natur des Sports auf höchstem Niveau akzeptieren müsse. Der Trainer ist überzeugt, dass Doué sich gut erholen wird und sogar gestärkter aus der Verletzung hervorgehen wird. Diese Worte sollen sowohl dem Spieler als auch den Fans Trost spenden.

Zweiter schwerer Ausfall nach Kwarazchelia

Dieser Verlust trifft das Team in einer Phase, in der die Kaderverfügbarkeit ohnehin schon reduziert ist. Es handelt sich um den zweiten herben Ausfall innerhalb kurzer Zeit für den Tabellenführer. Kurz zuvor hatte bereits der Stürmerstar Chwitscha Kwarazchelia einen Kreuzbandriss erlitten.

Kwarazchelia fehlt dem Team ebenfalls über einen längeren Zeitraum. Die Häufung dieser spezifischen Verletzungen bei Schlüsselspielern stellt die Trainingsplanung und die taktischen Aufstellungen von Luis Enrique vor massive Herausforderungen. Die sportliche Lage für PSG verschärft sich damit signifikant, da zwei wichtige Angreifer für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen.

Auswirkungen auf die Mannschaft

Die Verletzungen von Désiré Doué und Chwitscha Kwarazchelia zwingen die Vereinsführung und das Trainerstab zu schnellen Anpassungen. Die Offensive des PSG, die in der Liga an der Spitze mitspielt, verliert damit zwei zentrale Akteure. Die Fans und Experten verfolgen nun gespannt, wie die verbleibenden Spieler diese Lücken schließen können, während Doué seinen Weg zurück an die internationale Spitze einschlägt.