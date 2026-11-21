Désiré Doué fällt bei PSG mit Knieverletzung aus. Donyell Malen erzielt vier Tore für die AS Roma in der Serie A.

Paris St-Germain muss vorerst auf das Offensiv-Talent Désiré Doué verzichten. Der französische Nationalspieler zog sich beim 3:2-Auswärtssieg gegen den AC Nizza eine schwere Verletzung zu. Das Unheil ereignete sich in der 38. Minute, als sein rechtes Knie bei einem Richtungswechsel ohne Kontakt zu einem Gegner nachgab. Doué brach schreiend zusammen und wurde unter Applaus aller Beteiligten mit der Trage abgeführt.

Doué Verletzung vor Torjubel

Die Verletzung von Désiré Doué traf diefans von Paris St-Germain hart, da sie direkt auf einen Erfolg folgte. Wenige Minuten zuvor hatte der Angreifer in der 32. Minute zum 2:1 zwischenzeitlichen Führungstreffer für den Tabellenführer der Ligue 1 getroffen. Der Jubel der Spieler und Anhänger verhallte schnell, als Doué auf dem Rasen vor Schmerz verzerrt zu Boden ging. Sein Abgang markierte einen jähen Stimmungswandel im Stade des Almaires.

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Malen dominiert mit Viererpack

In der italienischen Serie A sorgte Donyell Malen für Aufmerksamkeit. Der niederländische Stürmer, der einst für Borussia Dortmund aktiv war, führte die AS Roma mit vier Toren zum 5:1-Sieg im Auswärtsspiel bei Parma. Sein Auftritt gegen die Emilianer, in deren Team auch Sascha Britschgi spielt, war eine einzelne Demonstration individueller Klasse. Malen ließ kaum Zweifel an seiner aktuellen Form aufkommen.

Malen auf Top-Form-Kurs

Donyell Malen ist derzeit der beste Torschütze der Serie A. Mit zwölf Toren in elf Spielen hat er eine beeindruckende Quote erreicht. Seine Leistung gegen Parma festigte seinen Status als Schlüsselakteur bei der AS Roma. Jeder seiner Treffer zählte zum 5:1-Endstand und unterstrich seine Effizienz vor dem Tor. Für die Römer ist sein Einsatz in der Angriffsreihe von immenser Bedeutung.

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Nizza kommt zu spät

Der AC Nizza konnte die Niederlage gegen Paris St-Germain nicht mehr abwenden. Ferran Torres entschied das Spiel in der 85. Minute mit einem Treffer zur Vorentscheidung. Nizza erzielte zwar in der 95. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3, doch dieser spätzeitliche Treffer blieb wirkungslos. Der Sieg ermöglichte Paris St-Germain, die Tabellenführung zu behaupten, trotz der verletzungsbedingten Ausfallzeit von Désiré Doué.

Auswirkungen auf die Ligue 1

Die Verletzung von Désiré Doué stellt Paris St-Germain vor taktische Herausforderungen. Der Angreifer ist ein wichtiger Bestandteil der Offensivstrategie des Champions-League-Siegers. Trainer und medizinisches Personal müssen nun die Schwere des Knieproblems abschätzen. Für die kommende Spielzeit der Ligue 1 wird die Verfügbarkeit von Doué entscheidend für den Erfolg der Pariser sein.