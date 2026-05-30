PSG rüstet sich für den Final: Dembélé und Hakimi im Kader

PSG kann auf seinen zuletzt angeschlagenen Weltfussballer Ousmane Dembélé setzen. Der französische Nationalspieler ist bereit für den Final und steht im Kader wie auch Achraf Hakimi. Paris rüstet sich mit einem Grossaufgebot an Polizeikräften und weitreichenden Beschränkungen für den Final.

PSG kann auf seinen zuletzt angeschlagenen Weltfussballer und Ballon-d'or-Gewinner Ousmane Dembélé setzen. Der französische Nationalspieler sagte vor dem Endspiel, dass er zu 100 Prozent bereit sei.

Dembélé hatte sich im Ligaspiel Mitte Mai eine Wadenverletzung zugezogen und war erst diese Woche wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Er habe keine Angst gehabt, den Final zu verpassen.

'Ich hatte 10 bis 15 Tage, um mich wieder in Form zu bringen', erklärte der 29-Jährige und ließ keinen Zweifel an seiner Fitness aufkommen. Dembélé steht gegen die Engländer ebenso im Kader wie Achraf Hakimi. Der marokkanische Aussenverteidiger hatte beim 5:4-Spektakelsieg im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern eine Oberschenkelverletzung erlitten. PSG könnte nach Real Madrid erst die zweite Mannschaft werden, die den Titel seit der Einführung des neuen Formats 1992 verteidigt.

Im Vorjahr hatten die Pariser erst im Halbfinal Arsenal aus dem Weg geräumt und im Kampf um den Henkelpott Inter Mailand 5:0 gedemütigt.

'Wir wollen weitere Trophäen gewinnen. Es wäre ein historischer Abend für Paris Saint-Germain', befand Dembélé. Paris rüstet sich mit einem Grossaufgebot an Polizeikräften und weitreichenden Beschränkungen für den Final. Im Grossraum Paris sollen 8000 Polizeibeamte und 2500 Feuerwehrleute eingesetzt werden, um jegliche Störung der öffentlichen Ordnung zu verhindern, kündigte Innenminister Laurent Nuñez an.

Frankreichweit werden 22'000 Polizistinnen und Polizisten mit Blick auf das Königsklassen-Endspiel im fernen Budapest eingesetzt. Verhindert werden sollen massive Ausschreitungen wie beim Finalsieg von PSG in der Champions League Anfang Juni vergangenen Jahres. Damals gab es zwei Tote, knapp 200 Verletzte sowie 559 Festnahmen. Die Behörden zählten zudem knapp 700 Brände, insbesondere von Autos.

Krawalle am Rande der Feiern gab es besonders in Paris. Vor allem auf dem später von der Polizei geräumten Prachtboulevard Champs-Élysées und in der Nähe des Prinzenparks, wo sich Zehntausende Fussballfans zum Public Viewing versammelt hatten, gab es Ausschreitungen. Deshalb gelten an diesem Wochenende auf den Champs-Élysées und am Parc des Princes besondere Einschränkungen. Es gibt Absperrungen von Strassen, Parkverbote und Zugangskontrollen, eine Videoüberwachung kritischer Bereiche und die Schliessung bestimmter Metro-Stationen.

Die Gastronomie auf den Champs-Élysée muss vor Anpfiff des Spiels schliessen und ihr Mobiliar nach drinnen bringen. Bereits nach dem Finaleinzug von Paris Anfang Mai war es in der französischen Hauptstadt zu einzelnen Ausschreitungen gekommen. Im Grossraum Paris gab es 123 Festnahmen und elf Verletzte. Vereinzelt setzte die Polizei Tränengas ein





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