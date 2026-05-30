PSG im Champions-League-Finale fit: Dembélé und Hakimi einsatzbereit - Massive Sicherheitsmassnahmen in Paris

Paris Saint-Germain kann im Champions-League-Finale gegen Arsenal auf Ousmane Dembélé und Achraf Hakimi zurückgreifen. Beide Spieler sind trotz vorheriger Verletzungen einsatzbereit. Aufgrund der erwarteten Fan-Krawalle werden in Paris umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Paris Saint-Germain kann im Champions-League- Finale auf seinen zuletzt angeschlagenen Weltfussballer und Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé zurückgreifen. Der französische Nationalspieler erklärte, er sei zu 100 Prozent bereit für das Endspiel.

Dembélé hatte sich Mitte Mai im Ligaspiel eine Wadenverletzung zugezogen und war erst in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der 29-Jährige betonte, er habe keine Angst gehabt, das Finale zu verpassen, und habe in den 10 bis 15 Tagen seiner Rückkehr keine Zweifel an seiner Fitness aufkommen lassen. Ebenso im Kader steht der marokkanische Aussenverteidiger Achraf Hakimi, der im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern eine Oberschenkelverletzung erlitten hatte.

PSG hat die Chance, nach Real Madrid erst die zweite Mannschaft zu werden, die den Titel in der Champions League seit der Einführung des neuen Formats 1992 verteidigt. Im vergangenen Jahr hatten die Pariser im Halbfinal Arsenal ausgeschaltet und im Final Inter Mailand mit 5:0 besiegt. Dembélé betonte: "Wir wollen weitere Trophäen gewinnen. Es wäre ein historischer Abend für Paris Saint-Germain.

" Angesichts des bevorstehenden Finals hat Paris ein grosses Polizeiaufgebot und umfassende Sicherheitsmassnahmen angekündigt. Im Grossraum Paris sollen 8000 Polizeibeamte und 2500 Feuerwehrleute eingesetzt werden, um jegliche Störung der öffentlichen Ordnung zu verhindern, wie Innenminister Laurent Nuñez mitteilte. Frankreichweit werden 22'000 Polizistinnen und Polizisten mit Blick auf das Endspiel in Budapest im Einsatz sein. Die Behörden wollen massive Ausschreitungen wie beim Finalsieg von PSG in der Champions League Anfang Juni des vergangenen Jahres verhindern.

Damals gab es zwei Tote, knapp 200 Verletzte sowie 559 Festnahmen. Zudem zählten die Behörden etwa 700 Brände, insbesondere von Autos. Die Krawalle ereigneten sich vor allem auf den Champs-Élysées und in der Nähe des Prinzenparks, wo sich Zehntausende Fans zum Public Viewing versammelt hatten. Deshalb gelten an diesem Wochenende besondere Einschränkungen auf den Champs-Élysées und am Parc des Princes.

Es gibt Strassenabsperrungen, Parkverbote, Zugangskontrollen, eine verstärkte Videoüberwachung und die Schliessung bestimmter Metro-Stationen. Die Gastronomie auf den Prachtboulevard muss vor Spielbeginn schliessen und ihr Mobiliar nach innen bringen. Bereits nach dem Finaleinzug von Paris Anfang Mai war es in der französischen Hauptstadt zu einzelnen Ausschreitungen gekommen, bei denen 123 Personen festgenommen und elf verletzt wurden. Die Polizei setzte vereinzelt Tränengas ein.

In Budapest trifft PSG heute ab 18 Uhr im Liveticker auf Arsenal, um den Sieger der wichtigsten europäischen Vereinsmeisterschaft zu ermitteln





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