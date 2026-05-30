PSG gegen Arsenal: Champions-League-Final mit historischen Dimensionen

Im Final der Champions League treffen Paris Saint-Germain und Arsenal aufeinander. PSG will den Titel verteidigen, Arsenal träumt nach langer Durststrecke vom Triumph.

Es sind fast zwei Fussballwelten, die im Champions-League-Final aufeinandertreffen. Auf der einen Seite das selbstbewusste, auf Hochglanz polierte Paris Saint-Germain, das seinen Titel verteidigen will und sich längst als neue europäische Macht inszeniert.

Mit einem Kader voller Stars, angeführt von Ballon d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé, der zuletzt angeschlagen war, aber rechtzeitig fit geworden sein soll, reisen die Franzosen mit breiter Brust nach Budapest. Im Vorjahr hatten sie erst im Halbfinal Arsenal aus dem Weg geräumt und im Endspiel Inter Mailand mit 5:0 deklassiert. Seit der Einführung des neuen Formats 1992 gelang es nur Real Madrid, den Titel zu verteidigen. PSG könnte nun das zweite Team sein, das diesen historischen Schritt vollbringt.

Auf der anderen Seite steht ein wiedererstarktes Arsenal, das unter Mikel Arteta eine bemerkenswerte Wiederauferstehung feierte. Nach 22 Jahren ohne Meistertitel holten die Nordlondoner in dieser Saison endlich wieder die englische Krone und träumen nun vom ersten Champions-League-Triumph seit der Saison 2005/06, als sie im Final gegen Barcelona verloren. Arteta, der einst selbst für Arsenal spielte, hat eine junge, hungrige Mannschaft geformt, die defensiv fast unüberwindbar scheint.

William Saliba, der junge Innenverteidiger, warnte zwar vor der Offensivgewalt der Pariser, betonte aber auch die Stärke der eigenen Defensive: Wir haben die beste Abwehr der Champions League. In 14 Spielen kassierten die Engländer lediglich sechs Gegentore, eine beeindruckende Bilanz. Die Offensive der Franzosen ist dagegen eine der gefährlichsten der Turniergeschichte. Mit 44 Toren in dieser Saison jagen sie den Rekord des FC Barcelona aus der Saison 1999/2000, der bei 45 Treffern liegt.

PSG hat in der K.o. -Runde eine wahre Torflut entfesselt, darunter ein 8:2 gegen Chelsea und ein 4:0 gegen Liverpool. Der Weg ins Finale verlief für beide Teams denkbar unterschiedlich. Arsenal dominierte die Ligaphase mit acht Siegen aus acht Spielen und zog souverän ins Achtelfinale ein.

Dort setzten sie sich gegen Bayer Leverkusen (3:1), Sporting CP (1:0) und Atletico Madrid (2:1) durch. PSG hingegen startete holprig in die Saison. Nach Platz elf in der Ligaphase mussten die Franzosen in den Playoffs gegen Monaco ran, wo sie knapp mit 5:4 die Oberhand behielten. Von da an steigerten sie sich jedoch kontinuierlich und besiegten nacheinander Chelsea, Liverpool und im Halbfinal den FC Bayern München, den sie nach einem dramatischen Hin- und Rückspiel mit 6:5 niederrangen.

Der Final am Samstag in der Puskás-Arena verspricht also ein Duell auf höchstem Niveau zu werden. PSG setzt auf seine überragende Offensive, Arsenal auf seine stabile Defensive. Trainer Arteta fordert von seiner Mannschaft, den nächsten Schritt zu gehen: Wir müssen dorthin fahren und die Champions League gewinnen, das ist uns vollkommen klar.

Lucas Hernandez von PSG hingegen schwört sein Team auf einen emotionalen Abend ein: Wir können unsere Namen noch tiefer in die Geschichte des Vereins, von Paris Saint-Germain und sogar des französischen Fussballs einprägen. Der Live-Hinweis: Den Final zeigen wir am Samstag ab 17:10 Uhr live auf SRF info und in der Sport App.

Die Fussballwelt schaut gespannt nach Budapest, wo zwei verschiedene Philosophien aufeinandertreffen: hier der Glamourklub mit dem teuersten Kader der Welt, dort der Traditionsverein, der sich über harte Arbeit und Teamgeist definiert. Wer am Ende den Henkelpott in die Höhe stemmen darf, ist offen. Sicher ist nur, dass der Sieger Geschichte schreiben wird - entweder als erster Titelverteidiger des neuen Jahrtausends oder als der Klub, der nach langer Durststrecke zurück an die Spitze Europas kehrt. Die Spannung steigt, die Emotionen kochen.

In Budapest wird ein Fussballfest gefeiert, das die Herzen der Fans auf beiden Seiten höher schlagen lässt





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