PSG deklassiert Liverpool im Achtelfinale der Champions League

Paris Saint-Germain feiert einen überzeugenden 2:0-Sieg gegen Liverpool im Achtelfinale der Champions League. Liverpool enttäuschte auf ganzer Linie und muss nun um das Weiterkommen zittern.

Das Beste aus Sicht der unterlegenen Liverpool er an diesem Mittwochabend im Pariser Parc des Princes? Das Ergebnis . Denn am Ende hätte es gut und gerne 4:0 oder 5:0 für Paris Saint-Germain stehen können – und niemand hätte sich über die Höhe des Resultats beschwert. PSG ging jedoch fahrlässig mit seinen Torchancen um, und der Schiedsrichter nahm nach einer VAR-Konsultation einen Elfmeter zurück, sodass es am Ende nur 2:0 für den Titelverteidiger stand.

Liverpool war absolut chancenlos, und in der aktuellen Verfassung muss PSG am kommenden Dienstag keine Angst vor dem Gang an die Anfield Road haben. Wie zuletzt in der Liga (1:2 gegen Brighton) oder im Viertelfinale des FA Cups (0:4 gegen Manchester City) präsentierte sich die mit Stars gespickte Mannschaft von Trainer Arne Slot vorne harmlos und hinten phasenweise wie ein Hühnerhaufen. Kurz gesagt: Die «Reds» hatten keinen Stich. Die Statistiken verdeutlichen die Unterlegenheit der Engländer: PSG stellte in der Achtelfinal-Reprise vom Vorjahr früh die Weichen auf Sieg: Désiré Doué vernaschte an der Strafraumgrenze gleich mehrere Liverpool-Spieler und traf glücklich nach einem Ablenker zum 1:0. Gespielt waren noch keine elf Minuten. Liverpool vermochte sich darauf nicht zu steigern. Nach gut einer Stunde erhöhte Khvicha Kvaratskhelia für die Gastgeber. Es drohte für Liverpool gar noch schlimmer zu kommen, doch Schiedsrichter José Maria Sanchez Martinez nahm nach Ansicht der Videobilder einen Foulelfmeter für das Team von Luis Enrique zurück (72.). In der Folge durfte sich Liverpool bei Giorgi Mamardaschwili bedanken, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel. Der georgische Torhüter war mit Abstand der beste Spieler der Gäste. In der vergangenen Saison war Liverpool im Achtelfinale an PSG gescheitert. Zwar gewannen die «Reds» in Frankreich 1:0, doch nach dem 0:1 an der Anfield Road setzte sich Paris im Elfmeterschießen (4:1) durch. Am Ende stürmte PSG im Finale in München zum ersten Titelgewinn. Das Spiel offenbarte die deutliche Überlegenheit von PSG. Liverpools Leistung war von Harmlosigkeit in der Offensive und defensiver Instabilität geprägt. Die frühen Tore und die vergebenen Chancen durch PSG verdeutlichen das Ungleichgewicht. Der Schiedsrichterentscheid, einen Elfmeter zurückzunehmen, verhinderte eine noch deutlichere Niederlage für Liverpool. Die Leistung von Torwart Mamardaschwili war einer der wenigen Lichtblicke für die Engländer. Das Aufeinandertreffen wiederholte die Geschichte des Vorjahres, als Liverpool im Elfmeterschießen ausschied. Die klare Dominanz von PSG und die mangelnde Leistungsfähigkeit von Liverpool lassen für das Rückspiel kaum Hoffnung auf ein Weiterkommen der «Reds» aufkommen. Die taktischen Schwächen von Liverpool in der Offensive und der Defensive wurden deutlich. Das Fehlen von Kreativität und Durchschlagskraft im Angriff sowie die Anfälligkeit in der Defensive waren offensichtlich. Die Mannschaft wirkte über weite Strecken des Spiels uninspiriert und ohne klare Spielidee, was durch die vielen Ballverluste und die mangelnde Umsetzung von Torchancen unterstrichen wurde. Die hohe Qualität des Gegners, kombiniert mit den eigenen Fehlern, führte zu diesem klaren Ergebnis. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Mannschaft von Trainer Arne Slot auf das Rückspiel vorbereitet und ob sie in der Lage sein wird, eine bessere Leistung zu zeigen und eine drohende Demütigung abzuwenden. Die Analyse des Spiels zeigt, dass Liverpool in fast allen Bereichen dem Gegner unterlegen war. Das Ergebnis spiegelt nicht nur die individuelle Qualität der Spieler wider, sondern auch die taktische Ausrichtung und die Form der Mannschaften. Die Konzentration der Spieler von PSG, ihre Schnelligkeit und ihre spielerische Klasse stellten Liverpool immer wieder vor Probleme, die sie nicht zu lösen wussten. Das Rückspiel an der Anfield Road wird für die Engländer eine Herkulesaufgabe. Die Fans werden sicherlich auf eine Reaktion ihrer Mannschaft hoffen, aber die Realität scheint für die «Reds» düster auszusehen





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