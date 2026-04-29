PSG besiegt Bayern in torreichem Champions-League-Halbfinal mit 5:4

Das Hinspiel der Champions-League-Halbfinals zwischen PSG und Bayern München endete mit einem torreichen 5:4-Sieg für die Pariser. Neun Tore in einer Partie machten es zum torreichsten Halbfinal-Spiel der CL-Geschichte. Das Rückspiel am kommenden Mittwoch in München bleibt spannend.

Was am Dienstagabend in der Champions League geboten wurde, war kein normales Fußball spiel mehr – es war eine Achterbahnfahrt mit neun Toren, die in die Geschichte eingehen wird.

Vier davon stachen besonders heraus. PSG besiegte den FC Bayern München in Paris mit 5:4 – das torreichste Halbfinal-Spiel der Champions-League-Geschichte. Das Rückspiel folgt am kommenden Mittwoch in München, und nichts ist entschieden. Wer gegen Mitternacht ins Bett wollte, hatte schlicht Pech.

Dieses Spiel ließ einen nicht los, schenkte keine Atempause, keinen Moment zum Durchschnaufen. In Paris lieferten sich PSG und Bayern einen Schlagabtausch, wie man ihn nur ganz selten sieht. Tor folgte auf Tor, Wende auf Wende, Kunststück auf Kunststück. Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League wurde ein torreiches Spektakel geboten.

Es war das torreichste Halbfinal-Spiel in der Geschichte des Wettbewerbs. Neun Treffer in einer einzigen Partie, ausgerechnet zwischen den beiden offensivstärksten Teams der Saison. Vor dem Anpfiff lagen PSG und Bayern in der CL-Torschützenliste mit je 38 Treffern gleichauf an der Spitze. Was danach folgte, sprengte trotzdem alle Erwartungen.

Die Bayern führten in dem Spiel der Champions League früh, gerieten in Rückstand, glichen aus, lagen zur Pause hinten und schienen beim 2:5 schon am Boden. Doch sie kamen zurück. Vier Tore aus diesem Wahnsinns-Abend aber muss man gesehen haben. Bayern führte durch einen Kane-Penalty, PSG suchte die Antwort.

Khvicha Kvaratskhelia bekam den Ball halblinks, ließ Josip Stanišić mit einer Körpertäuschung stehen. Dann zog er nach innen und machte das, was Kvaratskhelia eben so gut kann wie kaum ein Zweiter. Khvicha Kvaratskhelia jubelte nach seinem sehenswerten Ausgleichstreffer zum 1:1 im Halbfinal-Hinspiel der Champions League – sein sechstes Tor in den letzten sechs Champions-League-Spielen. Bayern lag in dem Spiel der Champions League zurück, doch dann übernahm Michael Olise die Bühne.

Der Franzose hatte den armen Nuno Mendes auf der linken PSG-Seite den ganzen Abend in den Wahnsinn getrieben. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub feierte Michael Olise sein sehenswertes Solo-Tor zum 2:2. Es war die Phase, in der das Spiel kippte – oder zu kippen schien. Innerhalb von zwei Minuten machten Kvaratskhelia und Dembélé aus einem 3:2 ein 5:2.

Beim fünften Tor lief Désiré Doué auf der rechten Seite in den Strafraum und legte auf Dembélé. Ousmane Dembélé jubelte nach seinem zweiten Treffer des Abends – das vermeintliche K.-o. -Tor zum 5:2. Dieser stoppte, zog nach innen und erwischte Neuer in der linken Ecke.

Es war sein zweiter Treffer, sein neunter Scorerpunkt in diesen K.-o. -Phase – und scheinbar der vorzeitige Schlusspunkt. Scheinbar. Luis Díaz feierte seinen wunderschönen Anschlusstreffer zum 4:5 – sein Tor hielt Bayern alle Chancen offen.

Luis Díaz nahm den Ball am Strafraumrand mit dem ersten Kontakt mit und ließ mit dem zweiten Marquinhos aussteigen. Dann zirkelte er das Leder mit dem dritten ins lange Eck. Keine Chance für Safonov – ein Tor wie aus dem Lehrbuch





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