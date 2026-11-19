PSA Panama verzeichnet 900.000 umgeschlagene Container. Der Panamakanal kämpft mit Wassermangel und erhöhter Nachfrage, was neue Infrastrukturprojekte notwendig macht.

Die Bucht vor Panama-Stadt ist ein Ort geschäftigen maritime Verkehrs. Ein Containerschiff gleitet langsam durch das Wasser, vorbei an Dutzenden Tankern und anderen Frachtschiffen, die vor Anker liegen und auf ihre Durchfahrt warten. Auf der Kommandobrücke des Ozean-Giganten steht nicht der Kapitän, sondern ein einheimischer Lotse. Er wurde per Boot an Bord gebracht, um die komplexe Navigation zu übernehmen.

Kurz vor der Puente de las Americas, einer Stahlbrücke am Kanaleingang, stoßen mehrere Schlepperboote hinzu. Diese helfen, das große Schiff sicher an den Hafenterminal und später zur Schleuse zu bringen. Dieses Manöver ist ein entscheidender Teil des globalen Lieferketten-Systems, das sich täglich bewegt und ständig wächst.

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Volumenwachstum und Transshipping bei PSA Panama

PSA Panama ist ein zentraler Akteur in diesem Ökosystem. Pro Jahr legen hier rund 1000 Schiffe an. Dieses Jahr werden wohl gegen 900'000 Container hier umgeschlagen. Any Rodriguez von PSA Panama erklärt diese Zahlen im Detail. Die Hafenterminals sind ein wichtiger Bestandteil des Panamakanals. Ihr Geschäftsmodell ist das sogenannte Transshipping.

Waren werden umgeladen, zum Beispiel in den Terminals von PSA Panama. PSA mit Sitz in Singapur gehört zu den größten Hafenbetreibern weltweit. Viele der Containerschiffe auf den Weltmeeren sind mittlerweile zu groß und zu schwer beladen, um den Panamakanal passieren zu können. Daher müssen sie ihre Fracht teilweise vor Ort abladen.

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Präzision in der Hafenlogistik und Kranarbeiten

An den Hafenterminals an den Kanal-Enden können Schiffe zum Beispiel Container abladen und dann mit weniger Tiefgang durch den Kanal fahren. Ist die Fracht dringend und das Schiff muss länger auf eine Durchfahrt warten, werden gewisse Container auch auf dem Landweg per Lastwagen oder Zug ans andere Ende des Kanals transportiert. Auch werden an den Kanalhäfen Container auf andere Schiffe umgeladen.

Diese anderen Schiffe fahren dann entweder den Kanal durch oder laufen andere Destinationen an. Für effiziente Lieferketten ist das Transshipping von großer Bedeutung. Für die Häfen ist es zudem lukrativ. Hat ein Schiff angelegt, muss es schnell gehen. Denn ein Schiff im Hafen kostet die Reederei viel Geld. "Wir planen mit 25 Kranbewegungen pro Stunde", erklärt Dom Predis, der als Kranführer arbeitet.

So können sie die Standzeit der Schiffe berechnen. Dom Predis sitzt in einer gläsernen Kabine 80 Meter über dem Boden. Ein Kollege meldet ihm per Funk, welche Container er vom Schiff entladen muss und deren genauen Standort. Er greift geschickt aus den Hunderten von ähnlichen Metallkisten im Schiffsbauch einen Container nach dem anderen und manövriert sie auf die Ladeflächen von wartenden Lastwagen am Kai.

Herausforderungen für Schlepper und Gewerkschaften

Wenn Dom Predis fertig geladen hat, legt das Schiff ab und steuert auf die Schleusen von Miraflores zu. Wiederum begleitet von mehreren Schlepperbooten, ziehen und stoßen diese den Ozean-Riesen in die Schleusenkammer. Rogelio Martinez und Ivan de la Guardia sind Kapitäne von Schlepperbooten und Gewerkschafter. Sie berichten über die harten Arbeitsbedingungen.

"Wir arbeiten teilweise 15 Stunden pro Schicht, rund um die Uhr, sieben Tage die Woche", sagen sie. "Du musst die ganze Zeit aufpassen, ja keine Fehler machen. Da bleibt auch keine Zeit, um auf die Toilette zu gehen." Die Ausbildung dauere lange, es gebe zu wenig Kapitäninnen und Kapitäne. Gleichzeitig steigt die Zahl der Schiffe, die den Kanal passieren wollen.

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Wassermanagement und Klimawandel am Panamakanal

"Wenn wir aber ausgelaugt oder krank zur Arbeit erscheinen, steigt das Risiko von Unfällen", warnen die Kapitäne. Vor einigen Monaten habe ein geborstenes Seil einen Seemann das Leben gekostet. Hier übernehmen die "Mulas", sechs silberne Lokomotiven. Entlang der Schleusenmauer ziehen sie das Schiff an Stahlseilen in die endgültige Position. Es geht um Zentimeter. Jeder Fehler kann zu großen Schäden führen.

Die Schiffe können mehrere Hundert Millionen Dollar kosten, deren Fracht ein Vielfaches. Das Schleusentor schließt sich, Unmengen Wasser schießen in die Schleusenkammer. Man könnte damit 40 olympische Schwimmbecken füllen. Das Schiff steigt langsam auf und kann schon bald darauf seine Fahrt fortsetzen. Hat das Schiff auch die Schleusen von Pedro Miguel passiert, kann es in den Gatún-See einlaufen.

Zukunftssicherung durch neue Wasserreserven

Dieser künstliche See liegt 26 Meter über dem Meeresniveau. Er wurde beim Kanalbau angelegt und versorgt einen großen Teil der Bevölkerung mit Trinkwasser. Zugleich versorgt er die Schleusen mit Wasser. Durch die Auswirkungen des Klimawandels reicht das Wasser nur bedingt, um der steigenden Nachfrage nach Fahrten durch den Panamakanal nachzukommen.

Die Kanalbehörde ACP plant deshalb, dem Gatún-See zusätzliches Wasser zuzuführen. So soll der Rio Indio, ein Fluss westlich des Kanals, mit einem Damm gestaut und dem Kanal zugeführt werden. Diese Maßnahme ist entscheidend, um die Funktionsfähigkeit des internationalen Handelsknotens auch in Zukunft zu gewährleisten und den Wassermangel auszugleichen.