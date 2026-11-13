Prozessbeginn: Zwei Frauen wegen Mordes in Stade angeklagt

Die Staatsanwaltschaft wirft der Partnerin des Schützen sechsfachen Mord vor. Der Prozess in Stade beginnt gegen die Beschuldigte und die Fahrerin.

Die Staatsanwaltschaft Stade erhebt schwere Vorwürfe gegen zwei Frauen im Zusammenhang mit dem tödlichen Amoklauf in einer Jugendhilfeeinrichtung am 29. Juni 2026. Der mutmassliche Schütze hatte dabei sechs Menschen getötet, nachdem er während eines Gesprächs plötzlich das Feuer eröffnet hatte. Die Ermittler werfen der Partnerin des Täters sechsfachen Mord vor und belasten die Fahrerin des Fluchtautos mit Beihilfe.

Sachverhalt der Tötungsdelikte

Am 29. Juni 2026 ereignete sich das Massaker in der Mutter-Kind-Einrichtung westlich von Hamburg in der Stadt Stade. Der 45-jährige mutmassliche Schütze tötete vier Frauen und zwei Männer. Drei der Opfer waren feste Mitarbeiter der Einrichtung, während die anderen drei vom Jugendamt der Region Hannover stammten. Diese Beamten befanden sich nur für ein einzelnes Gespräch in der Stadt.

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Die Staatsanwaltschaft beschreibt die Tatumstände als besonders heimtückisch. Die Opfer waren arglos und rechneten während des Gesprächs nicht mit einem Angriff. Der Mann zog eine mitgebrachte halbautomatische Pistole und eröffnete das Feuer auf die anwesenden Personen. Die sechs tödlich verletzten Personen konnten der Gewalt nichts entgegensetzen.

Motive und Ermittlungsergebnisse

Ein tiefergehender Familienkonflikt gilt als Auslöser der Gewalttat. Laut Ermittlungsangaben stand ein Streit um das Sorgerecht für das dreimonatige Kind der Eltern im Zentrum. Den Eltern war das Sorgerecht entzogen worden, nachdem Ärzte bei dem Baby eine Hirnblutung diagnostiziert hatten.

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Mediziner verdächtigten zunächst ein Schütteltrauma, was später durch ein Gutachten bestätigt wurde. Ein Gericht entschied daraufhin, dass die Mutter mit dem Kind in der Stader Einrichtung leben sollte. Beide Eltern lehnten diese Entscheidung juristisch ab. Die Staatsanwaltschaft geht nun davon aus, dass dieser Rechtsstreit das Motiv für die Vergeltungstat bildete.

Vorwürfe gegen die beiden Angeklagten

Der 34-jährigen Partnerin des Schützen wird vorgeworfen, vollständig in die Pläne eingeweiht gewesen zu sein. Sie soll die Absichten des Täters gekannt, sein Motiv geteilt und ihn bei der Vorbereitung sowie während der Tat aktiv unterstützt haben. Die Staatsanwaltschaft stuft diese Handlungen als sechsfachen Mord aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen ein.

Auch die 65-jährige Fahrerin des Fluchtautos wird stark belastet. Sie soll vorab über die Pläne informiert gewesen sein und den Mann nach der Tat vom Tatort abtransportiert haben. Dies werten die Ermittler als Beihilfe zum Mord in sechs Fällen. Der Täter stieg nach der Schießerei als Beifahrer in das Auto ein, woraufhin die Polizei den Wagen verfolgte und Schüsse abfeuerte.

Weitere Beschuldigte und Verfahrensausblick

Neben den beiden Frauen klagt die Staatsanwaltschaft auch einen weiteren Mann an. Ein 49-jähriger Kioskbesitzer aus Berlin wird beschuldigt, dem Schützen wenige Tage vor der Tat eine Pistole und 21 Schuss Munition verkauft zu haben. Der Mann sitzt seit seiner Festnahme Ende August in Untersuchungshaft.

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Den Vorwürfen zufolge musste der Verkäufer davon ausgehen, dass die Waffe zeitnah gegen Menschen verwendet werden würde. Ihm wird daher vorgeworfen, durch den Waffenverkauf zum Tod der sechs Menschen beigetragen zu haben. Zusätzlichlasten ihn die Ermittler mit unerlaubtem Waffenbesitz und Waffenhandel.

Die Staatsanwaltschaft beabsichtigt, die Verfahren gegen alle drei Frauen und Männer zusammenzufassen. Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Stade muss nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Bis zu einer möglichen Verurteilung gilt für alle Beschuldigten die gesetzliche Unschuldsvermutung.