Prozessbeginn in Stade: Sechsfacher Mordvorwurf gegen Partnerin des Schützen

Anklage wegen sechsfachen Mordes in Stade: Partnerin und Fluchtfahrerin vor Gericht. Motive und Verfahrensablauf zum Massenmord an Jugendlichen am 29. Juni 2026.

Die Staatsanwaltschaft Stade hat am 29. Juni 2026 schwersten Mordvorwürfen gegen zwei Frauen erhoben, die im direkten Zusammenhang mit dem tödlichen Angriff auf sechs Menschen in einer Jugendhilfeeinrichtung in Stade stehen. Der mutmassliche Tathergang ereignete sich an jenem Vormittag in einer Einrichtung westlich von Hamburg, wobei ein 45-jähriger Mann vier Frauen und zwei Männer mit einer halbautomatischen Pistole tötete.

Kernanklage gegen die Schützen-Partnerin

Der zentrale Anklagepunkt der Staatsanwaltschaft ist sechsfacher Mord aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen, der gegen die 34-jährige Partnerin des Schützen erhoben wird. Als deutsche Staatsangehörige mit türkischem Pass soll sie von den Absichten des Täters gewusst, sein Motiv geteilt und ihn bei der Vorbereitung sowie während der Tat aktiv unterstützt haben. Die Opfer waren arglos und rechneten nicht mit einem Angriff während des laufenden Gesprächs in der Mutter-Kind-Einrichtung.

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Rolle der Fluchtfahrerin im Ermittlungsverfahren

Gegen die 65-jährige deutsche Fahrerin des Fluchtautos richtet sich der Vorwurf der Beihilfe zum Mord in sechs Fällen. Ermittler gehen davon aus, dass sie den Tathergang vorab kannte, den Mann bei der Vorbereitung unterstützte und ihn anschliessend mit ihrem Fahrzeug vom Tatort wegbrachte. Die Polizei verfolgte den Fluchtwagen, feuerte Schüsse ab und nahm sowohl den 45-jährigen Schützen als auch die Fahrerin fest. Der Tathergang endete mit der Festnahme und der Sicherstellung der Tatwaffe.

Motivierung durch Sorgerechtsstreit und Kinderschutz

Hinter dem massiven Konflikt stand ein erbitterter Streit um das Sorgerecht für ein drei Monate altes Baby der Eltern. Den Eltern war das Sorgerecht entzogen worden, nachdem Ärzte bei dem Kind eine Hirnblutung diagnostiziert hatten. Die Mediziner vermuteten ein Schütteltrauma, was ein Gutachten später bestätigte. Ein Gericht entschied daraufhin, dass die Mutter mit dem Kind in der Stader Einrichtung leben sollte, woraufhin beide Eltern juristisch dagegen vorgingen.

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Weiterer Angeklagter: Berliner Kioskbesitzer festgenommen

Neben den beiden Frauen klagt die Staatsanwaltschaft auch den mutmasslichen Verkäufer der Tatwaffe an. Der 49-jährige Kioskbesitzer aus Berlin wurde Ende August festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, dem Schützen wenige Tage vor der Tat die Pistole sowie 21 Schuss Munition verkauft zu haben. Die Behörden argumentieren, dass er aufgrund der näheren Umstände des Kaufes damit rechnen musste, dass die Waffe zeitnah auf Menschen gerichtet würde.

Verfahrensstatus und zukünftige Schritten vor Gericht

Beide Verfahren sollen nach dem Willen der Staatsanwaltschaft miteinander verbunden werden, um eine einheitliche juristische Aufarbeitung zu gewährleisten. Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Stade muss nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden, wobei die Unschuldsvermutung bis zu einer endgültigen Verurteilung gilt. Beide Frauen befinden sich weiterhin auf freiem Fuss, da zu diesem Zeitpunkt keine Haftbefehle gegen sie vorliegen, während der Schütze bereits in Untersuchungshaft ist.