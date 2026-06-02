Prozess um den Mord an Fabian: Angeklagte Gina H. schweigt

Die Angeklagte Gina H. verdeckt ihr Gesicht am aktuellen Prozesstag hinter einem roten Ordner und schweigt bislang vor Gericht. Ihr Anwalt hat jedoch angekündigt, dass sich seine Mandantin im Verlauf des Prozesses noch äußern werde. Ein Geständnis sei allerdings nicht zu erwarten, wie deutsche Medien berichten. Fabian war im Oktober 2025 verschwunden und wenige Tage später tot an einem Tümpel bei Klein Upahl gefunden worden. Er wurde mit mehreren Messerstichen getötet und seine Leiche anschließend angezündet. Angeklagt ist die frühere Partnerin von Fabians Vater, mit der dieser offenbar mittlerweile wieder zusammen ist. Die Staatsanwaltschaft geht von Eifersucht als möglichem Motiv aus.

Die Angeklagte Gina H. verdeckt ihr Gesicht am aktuellen Prozess tag hinter einem roten Ordner und schweigt bislang vor Gericht. Ihr Anwalt hat jedoch angekündigt, dass sich seine Mandantin im Verlauf des Prozess es noch äußern werde.

Ein Geständnis sei allerdings nicht zu erwarten, wie deutsche Medien berichten. Fabian war im Oktober 2025 verschwunden und wenige Tage später tot an einem Tümpel bei Klein Upahl gefunden worden. Er wurde mit mehreren Messerstichen getötet und seine Leiche anschließend angezündet. Angeklagt ist die frühere Partnerin von Fabians Vater, mit der dieser offenbar mittlerweile wieder zusammen ist. Die Staatsanwaltschaft geht von Eifersucht als möglichem Motiv aus





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Gina H. Fabian Mord Prozess Eifersucht

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