Prozess gegen Pariser Polizisten: Michel Zecler schlägt zurück

Drei Pariser Beamte stehen wegen brutaler Misshandlung des Produzenten Michel Zecler vor Gericht. Der Prozess beginnt am 21. November 2026 und wirft strukturelle Probleme der französischen Polizei auf.

Drei Polizisten in Paris müssen sich ab dem aktuellen Montag in einem hochkarätigen Prozess wegen schwerer Körperverletzung verantworten. Der Prozess marksiert das Ende einer sechsjährigen juristischen Phase, die durch die brutale Misshandlung des Musikproduzenten Michel Zecler ausgelöst wurde. Die Beamten stehen unter dem Vorwurf, Zecler am 21. November 2020 in seinem Studio angegriffen und schwer verletzt zu haben. Dies geschah, nachdem er wegen des Nichttragens einer Maske kontrolliert wurde, obwohl die Maskenpflicht zu diesem Zeitpunkt bereits in Kraft war.

Ablauf der Misshandlung im Studio

Die Ereignisse begannen, als Michel Zecler von der Straße in sein wenige Meter entferntes Musikstudio flüchtete, um der Kontrolle durch die Polizei zu entgehen. Drei Beamte folgten ihm in das Gebäude und drängten den Produzenten in den Eingangsbereich. Eine private Überwachungskamera zeichnete den folgenden achteinhalb Minuten langen Angriff auf, der Zecler als drei gegen einen zeigte. Die Aufnahmen dokumentieren, wie die Polizisten wiederholt auf den schwarzen Produzenten einschlugen, während dieser versuchte, sie aus dem Studio zu vertreiben.

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Nachdem Zecler schließlich mit Hilfe von Musikern aus dem Studiokeller die Angreifer vertrieb, warf eines der Einsatzteams eine Tränengasgranate in den Raum. Dies geschah wenige Minuten nach Beendigung der physischen Auseinandersetzung. Die Beamten gaben später an, der Produzent habe sie angegriffen, doch die Videoaufnahmen widerlegten diese Version der Ereignisse deutlich. Der damalige Innenminister Gérald Darmanin bezeichnete das Verhalten der Uniformierten als Schmach für die Republik.

Rolle von Staatsanwalt und Ermittlungen

Der Pariser Staatsanwalt Rémy Heitz hatte am 29. November 2020 öffentlich über die laufenden Ermittlungen informiert. Vier Beamte waren zuvor in Gewahrsam genommen worden, nachdem das schockierende Video der Tat online verbreitet worden war. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft mündeten in eine Suspendierung der beteiligten Polizisten. Der Vorwurf des rassistischen Beleidigung, den Michel Zecler erhoben hatte, ist jedoch nicht Teil der aktuellen Anklageschrift. Die drei Angeklagten befinden sich derzeit unter Justizaufsicht und müssen mit einer Haftstrafe von bis zu zehn Jahren rechnen.

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Die Beweislage gilt als eindeutig, da das Video den Tathergang lückenlos abbildete. Michel Zecler selbst erzählte dem Magazin Loopsider, dass er sich während des Angriffs immer gesagt habe, er müsse am Boden bleiben, um nicht weiter geschlagen zu werden. Die Veröffentlichung der Aufnahmen durch das Magazin sorgte für eine schnelle und breite Wahrnehmung des Falls in der französischen Öffentlichkeit. Die Beweiskraft der digitalen Aufzeichnungen war entscheidend für die Anklageerhebung.

Reaktion der Politik und Gesellschaft

Der Fall sorgte für großes Entsetzen in ganz Frankreich und erreichte sogar den Élysée-Palast. Er heizte die bereits schwelende Debatte über Polizeigewalt und Rassismus massiv an. Viele Bürger und Menschenrechtsorganisationen sahen den Fall als Beweis für strukturelle Probleme innerhalb der französischen Polizei. Trotz wiederholter Kritik von internationalen Institutionen und nationalen Gruppen hat Frankreich bis dato keine grundlegende Reform der Polizei durchgeführt. Viele Empfehlungen zur Bekämpfung von Polizeigewalt sind bis heute unbeantwortet geblieben.

Der Nationale Konsultativausschuss für Menschenrechte CNCDH bemängelte im Jahr 2023, dass viele seiner Vorschläge zur Wiederherstellung des Vertrauens zwischen Polizei und Bevölkerung ignoriert wurden. Der französische Staatsrat stellte ebenfalls 2023 fest, dass diskriminierende Kontrollen aufgrund äußerer Merkmale vorkommen, sah jedoch keinen Beweis für ein flächendeckendes systemisches Phänomen. Diese unterschiedlichen Einschätzungen spiegeln die tiefe Spaltung der gesellschaftlichen Debatte wider.

Ausblick auf das Urteil und Folgen

Der aktuelle Prozess ist ein wichtiger Test für die Unabhängigkeit der französischen Justiz im Umgang mit staatlichem Unrecht. Die Angeklagten drohen bis zu fünfzehn Jahre Haft, wenn sie der schwersten Vorwürfe schuldig gesprochen werden. Parallel dazu kommt es in Frankreich weiterhin zu Massenprotesten, bei denen Beamten ein gewaltsames Vorgehen vorgeworfen wird. Die UN-Menschenrechtsausschuss äußerte 2024 erneut Besorgnis über rassistische Polizeikontrollen und forderte konkrete Gegenmaßnahmen.

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Das Urteil in diesem Fall könnte als Präzedenzfall für zukünftige Verfahren gegen Polizeibeamte dienen. Bislang blieben strukturelle Veränderungen wie eine verlängerte Ausbildung oder die Öffnung der internen Polizeiaufsicht IGPN für externe Personen begrenzt. Die Ergebnisse des Prozesses werden die Frage beeinflussen, wie Frankreich mit historischen und aktuellen Fällen von Polizeigewalt umgeht. Für Michel Zecler bedeutet das Ende der Sechsjahresfrist eine neue Phase der juristischen Abrechnung und möglicher Entschädigungszahlungen.