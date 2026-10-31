Proteste: Gewalt in Deutschland und Frankreich gegen Lebenshaltungskosten

Schwere Ausschreitungen in Frankfurt, Köln und Paris. Polizei setzt Spezialkräfte ein, während Jugendinitiativen friedlichen Protest fordern. Hintergrund zu Ursachen und Reaktionen.

Bei Proteste n gegen die hohen Lebenshaltungskosten kommt es in Europa immer wieder zu schweren Ausschreitungen. Politik und Behörden sind gefordert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog. Nach Proteste n gegen hohe Lebenshaltungskosten kommt es in Deutschland und Frankreich zu schweren Ausschreitungen. In Frankfurt, Köln und Paris greifen Randalierer Polizisten an, plündern Geschäfte und setzen Sicherheitskräfte unter Druck. Die Behörden reagieren mit massivem Polizei einsatz, verschärften Sicherheitsmassnahmen und teilweise verlegten oder verbotenen Demonstrationen.

Schwere Krawalle in deutschen Städten

vorallem in Frankfurt und Koln zu schweren Ausschreitungen gekommen. In Frankfurt wurden Polizisten angegriffen und Geschafte geplundert. Mehr als 30 Menschen wurden festgenommen, es gab Verletzte. Auch ein Spezialeinsatzkommando war im Einsatz. In Berlin flogen Flaschen und Boler, andernorts setzte die Polizei Wasserwerfer ein. In Frankfurt beruhigte sich die Lage in der Nacht. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein zeigte sich schockiert und kundigte Konsequenzen an.

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Innenminister Roman Poseck machte Linksextremisten und gewaltbereite Jugendliche verantwortlich. Auch CDU-Generalsekretarin Franziska Hoppermann verurteilte die Gewalt. Die Initiative Gen Z regelt, die fur bessere Bildung, soziale Gerechtigkeit, niedrigere Lebenshaltungskosten und mehr Klimaschutz demonstriert, distanzierte sich von den Ausschreitungen. Sie habe auf die Ereignisse nach den Kundgebungen keinen Einfluss gehabt.

Fur den 20. November plant die Bewegung weitere Proteste im Rahmen eines internationalen Jugendstreiktags. Die Bundesschulerkonferenz beteiligt sich ebenfalls daran, hatte sich zuvor wegen unklarer Organisationsstrukturen jedoch von Gen Z regelt distanziert. Diese internen Unklarheiten zeigen, wie komplex die Organisation der jungen Protestbewegungen ist und wie unterschiedlich die Haltungen innerhalb der Bewegung zu gewaltvollen Aktionen sind.

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Spannungen in Frankreich eskalieren

Die Demonstrierenden in Frankreich verlaufen erst friedlich. Am spaten Nachmittag und Abend kommt es dann zu immer mehr Zusammenstossen mit Sicherheitskraften. Krawalle in Paris: Polizist brennt wegen Molotowcocktail - Minister spricht von versuchtem Totschlag. Die Demonstrierenden in Frankreich verlaufen erst friedlich. Am spaten Nachmittag und Abend kommt es dann zu immer mehr Zusammenstossen mit Sicherheitskraften.

In Paris und anderen franzosischen Grossstadten werden erneut Hunderdteuede Demonstrierende erwartet. Gewerkschaften, Schuler- und Studentenorganisationen sowie die Gelbwesten-Bewegung protestieren gegen hohe Lebenshaltungskosten und fordern bessere Bedingungen an Schulen. Aus Sorge vor Ausschreitungen und Plunderungen wurden Demonstrierendenrouten vielerorts an den Stadtrand verlegt. In Paris setzte die Polizei die Verlegung nach einem Rechtsstreit vor dem Staatsrat durch, nachdem ein Verwaltungsgericht zunachst die ursprungliche Route erlaubt hatte.

Landesweit sind rund 70'000 Sicherheitskrafte im Einsatz. Nach schweren Ausschreitungen am 17. Oktober konnte die Polizei bei den Protesten am vergangenen Samstag grossere Gewaltausbruche weitgehend verhindern. Dies zeigt, dass massive Sicherheitsmassnahmen zwar nicht alle Gewalt verhindern konnen, aber grosse Ausschreitungen zumindest eindammen konnen.

Regierung reagiert mit Versprechen

Schulen, Suchthilfe, Klimaschutz: Die Jugendproteste haben viele Anliegen. Trotzdem dreht sich die Debatte vor allem um mogliche Gewalt. Die Organisatoren fuhlen sich nicht gehort. Aus Sorge vor Krawallen mobilisiert die Regierung die Sicherheitskrafte. Auch Schuler demonstrieren wieder. Unterdessen schnellt die Inflation auf 5,4 Prozent - so hoch war sie seit Jahren nicht. Nach den wochenlangen Schulprotesten verspricht Frankreichs Regierung mehr Geld, mehr Posten und ein Ende des umstrittenen Hochschulzulassungssystems.

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Die Plattform Parcoursup solle im Herbst 2028 ersetzt werden. Bis es so weit ist, solle das Zulassungssystem aber bereits transparenter werden und Absagen mit einer Begrundung versehen werden, sagte Hochschulminister Philippe Baptiste. Die Regierung geht damit einen deutlichen Schritt auf die seit Wochen protestierenden Gymnasiasten und Studierende zu. Fur die Instandsetzung von Gymnasien will der Staat zudem bis 2030 vier Milliarden Euro an Krediten mit vergunstigtem Zinssatz fur die Kommunen locker machen - fur Universitaten soll eine Milliarde Euro bis 2029 fur Renovierungen dazukommen.

Hunderte Stellen von Lehrkraften sollen zudem geschaffen und geplante Streichungen zuruckgenommen werden, gab Bildungsminister Edouard Geffray bekannt. Vertreter der Protestierenden lobten zwar die Ankundigungen, riefen aber dazu auf, den Protest weiterzutragen. Bereits seit Wochen demonstrieren Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in Frankreich fur mehr Geld im Bildungsbereich. Sie beklagen marode Schulen und Lehrkraftemangel. Studierende schlossen sich dem Protest an. Immer wieder kam es am Rande friedlicher Demonstrationen zu Ausschreitungen und zahlreichen Festnahmen.

Mitte Oktober eskalierten Proteste fur bessere Lernbedingungen und gegen hohe Kosten dann in mehreren franzosischen Stadten. Die Kombination aus wirtschaftlichen Sorgen und unzufriedenheit im Bildungssystem treibt die Spannungen weiter an. Die Jugendlichen fuhlen sich von der Politik nicht ernst genommen, was die Frustration weiter vergrossert. Ohne eine echte Losung der strukturellen Probleme bleiben die Proteste und damit auch die Gefahr von Gewalt weiterhin hoch.