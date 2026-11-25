Am 25. November demonstrieren Gruppen in Zürich gegen Gewalt an Frauen. Die Stadt beleuchtet Gebäude orange und startet die Kampagne Orange Days mit Angeboten zur Prävention.

Am Mittwoch, dem 25. November, traten in Zürich zahlreiche politische Gruppen und zivilgesellschaftliche Organisationen auf die Strasse, um ihr eindeutiges Ende der systematischen Gewalt gegen Frauen zu fordern. Der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen stand im Mittelpunkt der Ereignisse, die sich tagsüber mit verschiedenen Aktionen und GedenkMärschen sowie abends mit einer gross angelegten Demonstration manifestierten. Die Stadt Zürich engagierte sich aktiv in diesem Gedenken, indem sie prominente Gebäude wie das Stadthaus, das Amtshaus 1 und die Kirche St. Peter in der Nacht leuchtend orange beleuchtete.

Orange Beleuchtung als Symbol der Hoffnung

Diese farbliche Auszeichnung der städtischen Wahrzeichen ist nicht nur eine optische Geste, sondern repräsentiert Hoffnung und den unbedingten Wunsch nach einer gewaltfreien Welt. Gleichzeitig markierte der 25. November den offiziellen Startschuss für die schweizweite Kampagne "Orange Days - 16 Tage gegen Gewalt an Frauen". Durch diese Kampagne verfolgt die Stadt Zürich das strategische Ziel, das heikle Thema Gewalt in der Gesellschaft zu enttabuisieren und Betroffene sowie deren Umfeld umfassend über verfügbare Unterstützungsangebote und Beratungsstellen zu informieren.

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Polizeieinsatz und Warnschuss bei Demo

Die Polizei war mit einem grossen Aufgebot an Einsatzkräften vor Ort, um den Ablauf der Demonstration zu sichern und die öffentliche Ordnung zu wahren. Der geplante Demonstrationszug bewegte sich durch das Quartier Kreis 4 und wurde an der Zeughausstrasse in der Nähe des Kasernenareals für einige Minuten von den Sicherheitsbehörden gestoppt. In dieser Situation löste ein Polizist einen Warnschuss aus, was die Ernsthaftigkeit der Lage unterstrich und die Anwesenheit der Behörden an diesem besonderen Tag deutlich machte.

Kollektive Selbstverteidigung und Forderungen

Die am Abend startende Demonstration, welche um 19.30 Uhr bei der Kuttelgasse an der Bahnhofstrassung ihren Ausgang nahm, wurde von den Organisierenden als ein Tag der kollektiven Selbstverteidigung charakterisiert. Verschiedene Gruppen nutzten die Bühne, um auf Femizide, sexualisierte, häusliche und psychische Gewalt aufmerksam zu machen und ein Ende der gesellschaftlichen Normalisierung solcher Gewalt- und Unterdrückungsformen zu fordern. Die Botschaft war klar und eindringlich, um der Bevölkerung die Dringlichkeit der Thematik vor Augen zu führen.

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Schweizer Statistik und Opferzahlen

Die Relevanz der heutigen Demonstration und der begleitenden Gedenkaktionen wird durch alarmierende statistische Daten untermauert, die auf die akute Realität hinweisen. Laut einer Recherche von SRF Investigativ wurden in der Schweiz seit dem Jahr 2020 insgesamt 169 Frauen Opfer eines Femizidversuchs. In Zürich allein muss die Stadtpolizei im Durchschnitt sechsmal pro Tag wegen häuslicher Gewalt ausrücken, was die enorme Belastung der lokalen Behörden und die Dringkeit der Problematik verdeutlicht.

Symbolische Aktionen vor der Hauptdemo

Bereits am Tag der Hauptdemonstration fanden diverse symbolträchtige Aktionen statt, die die Tragweite des Themas unterstrichen. Das Kollektiv Ni una menos präsentierte sich auf dem Helvetiaplatz, während der Zonta Club Zürich im Helmhaus jeweils ein Paar orange Schuhe ausstellte, wobei jedes Paar für ein Schweizer Femizid-Opfer stand. Verantwortliche erklärten, mit dieser Aktion "Licht ins Dunkel bringen" zu wollen, ehe abends ein Gedenkmarsch in Richtung St. Peter folgte.