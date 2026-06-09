Protest gegen Einwanderung in Nordirland eskaliert zu gewalttätigen Ausschreitungen

Nach Berichten von Protesten in Belfast und anderen Städten Nordirlands, eskalierten die Auseinandersetzungen zu gewalttätigen Ausschreitungen. Agenturen berichten von Molotov-Cocktails und einem Video eines Angriffs mit einem Messer.

Nach Berichten hatten sich in Belfast mehrere hundert Menschen in der Stadt versammelt, um gegen Einwanderung zu demonstrieren. Wie Luftaufnahmen des Nachrichtensenders Sky News zeigen, stieg in verschiedenen Teilen der Stadt dichter schwarzer Rauch auf.

Auch in anderen Städten Nordirlands kam es laut BBC zu Protesten im Zusammenhang mit den Ereignissen. Agenturen zitieren einen Bewohner, der berichtet, die Demonstranten hätten Molotov-Cocktails geworfen. Im Netz kursiert ein Video des Angriffs, der der Auslöser für die jüngsten Proteste war. In dem Video ist zu sehen, wie ein Mann mit einem Messer auf einer Strasse auf ein blutüberströmtes Opfer einwirkt.

In der Aufnahme versuchen später mehrere Personen, den Angreifer vom Opfer zu trennen. Die Polizei hat dazu aufgerufen, das Video nicht weiter zu verbreiten und die Ermittlungen nicht durch soziale Medien zu beeinflussen. Die Polizei mahnt zur ruft Zurückhaltung auf Nordirlands Polizeichef Jon Boutcher appellierte an die Bevölkerung, sich nicht durch Social Media aufstacheln zu lassen und die Arbeit der Ermittler abzuwarten. Bislang gebe es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund, teilte die Polizei mit.

Auch politisch wurde die Tat deutlich verurteilt. Der britische Premierminister Keir Starmer sprach von einem "widerwärtigen" Angriff und erklärte, er habe "absolut keine Toleranz" für solche Gewaltszenen auf den Strassen. Politiker verschiedener Parteien in Nordirland warnten ebenfalls vor weiteren Ausschreitungen. Bereits im Sommer 2024 war das Land von heftigen, rassistisch motivierten Ausschreitungen erschüttert worden.

Erst in der vergangenen Woche kam es zudem in Southampton zu Krawallen am Rande eines Protests gegen Einwanderung, ausgelöst durch die Veröffentlichung von Bodycam-Aufnahmen im Zusammenhang mit einer tödlichen Messerattacke





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