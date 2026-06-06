Dua Lipa und Callum Turner feiern ihre Hochzeit in Palermo und Umgebung. Die Popstar und der Schauspieler hatten ihre Verlobung im vergangenen Sommer bekannt gegeben. Die Feier wird von mehr als 200 Gästen begleitet, darunter andere Prominente wie die Modeschöpferin Donatella Versace und die Sängerinnen Charli XCX und Olivia Dean.

Prominente Hochzeit in Sizilien : Dua Lipa und Callum Turner feiern in Palermo . Die Popstar und der Schauspieler hatten ihre Verlobung im vergangenen Sommer bekannt gegeben.

Das Paar, das seit Januar 2024 zusammen ist, fand sich am Freitagabend in der sizilianischen Hauptstadt ein, um ihre Hochzeit zu feiern. Sie wurden von mehr als 200 Gästen begrüßt, darunter andere Prominente wie die Modeschöpferin Donatella Versace und die Sängerinnen Charli XCX und Olivia Dean. Die Feier fand statt in Palermo und Umgebung, einem Ort, der bislang eher als Drehort von Filmklassikern wie dem Mafia-Epos 'Der Pate' bekannt ist.

Siziliens Hauptstadt ist jedoch nicht mehr das Zentrum von organisiertem Verbrechen, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Die Mafia hat ihren Einfluss durch ein härteres Vorgehen des Staates erheblich zurückgegangen. Die beiden verbrachten ihre erste Nacht als Ehepaar in der Barock-Villa Valguarnera in Bagheria, einem Nachbarort von Palermo. Die Villa ist ein beliebtes Drehort für Filme und Serien, darunter die Serie 'Der Leopard', die an den gleichnamigen Kinoklassiker von Luchino Visconti anknüpft.

Das Paar wurde mit einer Luxus-Limousine vorfahren und feierte ihre Hochzeit in der Villa, die aus dem 18. Jahrhundert stammt. Die Feier wurde auch von anderen Prominenten wie der US-Sängerin Lauren Sánchez und ihrem Mann, einem Milliardär, besucht. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, dass auch die Sängerin Charli XCX an der Feier teilnahm und den Hit 'Cold Heart' sang, den sie mit Dua Lipa hatte.

Der Schauspieler und Sänger, der auch in der Serie 'Die Jungs im Boot' und 'Phantastische Tierwesen' mitgewirkt hat, sang seinen Klassiker 'Your Song'. Die Feier wurde auch von anderen Prominenten wie der Modeschöpferin Donatella Versace und der Sängerin Olivia Dean besucht. Die Feier war jedoch nicht ohne Kritik. Einige Londoner Zeitungen warfen den beiden vor, dass sie sich auf eine 'Mafia-Chic'-Atmosphäre einlassen, was für die Stadt Palermo schädlich ist.

Der Bürgermeister von Palermo, Roberto Lagalla, sprach sich gegen diese Darstellung aus und sagte, dass die Stadt nicht nur von der Mafia geprägt ist, sondern auch von einer komplexen und dynamischen Region. Die Feier wurde auch von Protesten begleitet. Einige Bürgerinitiativen wie Apro Palermo (Offenes Palermo) sprachen sich gegen die Promi-Hochzeit aus und beschrifteten Plakate und Aufkleber mit Sprüchen wie 'Palermo ist nicht zu mieten' oder 'Unsere Piazza ist nicht Euer Wohnzimmer'.

Die Feier war jedoch auch ein großer Erfolg für die Stadt Palermo. Die beiden Promis zeigten sich sehr glücklich und entspannt während der Feier und ließen sich nicht von den Kritiken beeinflussen. Sie tanzten unter freiem Himmel und begrüßten ihre Freunde und Familie, darunter auch andere Prominente. Die Feier war ein großer Auftritt für die Stadt Palermo und zeigte, dass die Stadt nicht nur von der Mafia geprägt ist, sondern auch von einer komplexen und dynamischen Region.

Die beiden Promis werden ihre Hochzeit in Palermo und Umgebung feiern und werden von vielen Gästen begrüßt werden





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