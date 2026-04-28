Projekt «Lernendi zäme für Huttu» nimmt Fahrt auf – Einweihung der Sitz- und Pflanzenmodule für Mai 2026 geplant

Das Projekt «Lernendi zäme für Huttu» in Huttwil schreitet voran, mit der geplanten Einweihung der Sitz- und Pflanzenmodule am 8. Mai 2026. Die Arbeiten sind bereits in vollem Gange, und die Lernenden aus verschiedenen Berufsgruppen arbeiten eng zusammen, um ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zu erzielen. Die Kick-off-Veranstaltung am 24. April 2026 markierte den offiziellen Start der Zusammenarbeit.

Das Projekt «Lernendi zäme für Huttu» in Huttwil gewinnt weiter an Dynamik und schreitet zügig voran. Die offizielle Einweihung der Sitz- und Pflanzenmodule ist für den 8.

Mai 2026 geplant, doch bereits jetzt sind die Vorbereitungen in vollem Gange. Wie die Gemeinde Huttwil mitteilt, wurden in der vergangenen Woche die ersten Arbeiten aufgenommen, wodurch sich das Vorhaben aktuell in einer intensiven Umsetzungsphase befindet. Die offizielle Kick-off-Veranstaltung für alle beteiligten Lernenden sowie die Projektverantwortlichen hat bereits stattgefunden und markiert einen wichtigen Meilenstein im Projektverlauf. Die Arbeiten im Rahmen der Initiative «Lernendi zäme für Huttu» sind bereits in vollem Gange.

Die Lernenden aus den Bereichen Metallbau und Schreinerarbeiten haben in den vergangenen Tagen bereits wichtige Grundlagen geschaffen. In den kommenden Wochen werden weitere Fachbereiche hinzugeschaltet, die sich aktiv an der Fertigung und Gestaltung der Sitz- und Pflanzenmodule beteiligen. Das Projekt zielt darauf ab, die praxisnahe Zusammenarbeit über verschiedene Berufsgruppen hinweg zu fördern und gemeinsam ein sichtbares Ergebnis für die Gemeinde zu schaffen. Die Module sollen nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend sein und den öffentlichen Raum in Huttwil bereichern.

Am Freitag, 24. April 2026, fand die Kick-off-Veranstaltung statt, bei der sich die beteiligten Lernenden und Projektverantwortlichen zum ersten Mal trafen. Im Rahmen der Veranstaltung wurden die Sitz- und Pflanzmodule vorgestellt und der Projektablauf detailliert erläutert. Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, Fragen zu stellen und die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Betrieben zu stärken.

Bis zur geplanten Einweihung am 8. Mai 2026, die im Rahmen des «Fürobe-Events» des Gewerbevereins stattfinden wird, laufen die Arbeiten weiterhin auf Hochtouren. Die Lernenden arbeiten eng zusammen, um die Module termingerecht fertigzustellen und ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zu erzielen. Das Projekt ist nicht nur ein wichtiger Schritt für die berufliche Ausbildung der Lernenden, sondern auch ein Beitrag zur Verschönerung und Aufwertung des öffentlichen Raums in Huttwil





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