Pro-Palästina-Aktivistin bleibt Gerichtsprozess in Zürich fern

Die 29-jährige Aktivistin fehlt am Bezirksgericht Zürich zur Verhandlung wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs. Die Verfahrensanträge der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung wurden vorgelegt.

Am Freitag erschienen die 29-jährige Pro-Palästina-Aktivistin und mehrere andere beteiligte Personen nicht zum Termin vor dem Zürcher Bezirksgericht. Die Richter stellten fest, dass die Angeklagte und auch die Privatkläger sowie die Staatsanwaltschaft dispensiert wurden, was eine formelle Anwesenheit vor Gericht nicht erforderte. Lediglich die Verteidigerin der Beschuldigten war persönlich erschienen, um die nächsten rechtlichen Schritte vorzubereiten und ihre Mandantin zu vertreten.

Verfahrensstatus und rechtliche Anträge

Die anwesende Verteidigung reichte beim Gericht einen formellen Antrag zur Verfahrenseinstellung ein. Dabei berief sich die Rechtsanwältin darauf, dass keine gültigen Strafanträge vorlägen, die ein gerichtliches Urteil rechtfertigen würden. Gleichzeitig forderte sie die vollständige Freisprechung ihrer Mandantin von jeglichen Vorwürfen und der damit verbundenen strafrechtlichen Schuld. Das Gericht muss nun prüfen, ob diese rechtliche Grundlage für die Einstellung haltbar ist oder ob die Anklagepunkte standhalten.

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Detaillierte Vorwürfe und Tatzeitraum

Der 29-jährigen Frau werden mehrere schwere Delikte zur Last gelegt, die sich über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr erstrecken. Im November 2024 wird ihr vorgeworfen, eine Veranstaltung der Schweizerischen Vereinigung der Freunde des israelischen Museums vor dem Kunsthaus Zürich massgeblich gestört zu haben. Während dieses Vorfalls schüttete sie rote Farbe auf den Boden, was laut Anklageschrift einen Sachschaden in Höhe von rund 2500 Franken verursachte.

Neben dem Vorfall am Kunsthaus Zürich wird die Aktivistin auch für zwei Pro-Palästina-Sitzaktionen an der ETH Zürich im Mai 2024 angeklagt. Ein weiterer Vorfall ereignete sich im April 2025, als sie einen Tesla beschädigte. Diese einzelnen Taten fliessen in die Gesamtbewertung der Staatsanwaltschaft ein und bilden die Grundlage für die angeklagten Vergehen.

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Strafmass der Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft Zürich wirft der Angeklagten mehrfache Sachbeschädigung, üble Nachrede und mehrfachen Hausfriedensbruch vor. Um das Ausmass der juristischen Konsequenzen einzugrenzen, hat die Anklagebehörde konkrete Strafanträge formuliert. Diese sehen eine bedingte Geldstrafe von 120 Tagessätzen vor, wobei jeder Tagessatz auf je 40 Franken festgelegt wurde. Zusätzlich beantragt die Staatsanwaltschaft eine Busse in Höhe von 900 Franken.

Zusätzlich zu den finanziellen Sanktionen fordert die Anklage eine Probezeit von zwei Jahren. Diese Massnahme dient dazu, das Verhalten der Angeklagten in der Zeit danach zu überwachen und sie an die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu gewöhnen. Sollte die Angeklagte während dieser Probezeit erneut straffällig werden, können die bedingten Strafen vollstreckt werden.

Auswirkungen und weitere Verfahrensschritte

Der Ausgang des Verfahrens vor dem Bezirksgericht Zürich wird nicht nur für die betroffene 29-jährige Aktivistin bedeutsam sein, sondern auch für die öffentliche Debatte über politische Protestformen in der Schweiz. Die Kombination aus Sachbeschädigung, die einen materiellen Schaden von 2500 Franken verursacht hat, und den weiteren Vorfällen an der ETH Zürich und einem privaten Fahrzeug zeigt die Bandbreite der ihr vorgeworfenen Handlungen.

Da die Hauptparteien nicht erschienen sind, liegt das weitere Vorgehen in der Hand der Richter, die nun die Anträge der Verteidigung gegen die Strafanträge der Staatsanwaltschaft abwägen müssen. Die Entscheidung des Gerichts wird festlegen, ob die Verfahren tatsächlich mangels gültiger Anträge eingestellt werden oder ob die angeklagten Delikte verhandelt und geahndet werden. Die rechtliche Präzedenzwirkung dieser Urteile könnte künftige Protestaktionen und deren juristische Einordnung beeinflussen.