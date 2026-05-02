Prix Walo 2026: Hecht, Linda Fäh und Stephan Eicher geehrt

Die 50. Verleihung des Prix Walo im Kongresshaus Zürich ehrte herausragende Persönlichkeiten und Produktionen des Schweizer Showbusiness. Linda Fäh, Stephan Eicher, Hecht, Zoë Më und viele andere wurden mit dem begehrten Preis ausgezeichnet.

Die 50. Verleihung des Prix Walo , der als bedeutendste Auszeichnung im Schweizer Showbusiness gilt, fand am 2. Mai 2026 im Kongresshaus Zürich statt und ehrte herausragende Persönlichkeiten und Produktionen aus verschiedenen Bereichen der Unterhaltungsindustrie.

Ein besonderer Abend, der die Vielfalt und das Talent der Schweizer Künstlerszene feierte. Die diesjährige Preisverleihung war geprägt von einer Mischung aus etablierten Stars und aufstrebenden Talenten, die alle mit ihrer Kreativität und Leidenschaft das Schweizer Publikum begeistern. Die Stern-Trophäe, das Symbol für herausragende Leistungen, wurde an eine beeindruckende Reihe von Preisträgern und Preisträgerinnen verliehen, die in ihren jeweiligen Kategorien brillierten. In der Kategorie Schlager konnte sich Linda Fäh durchsetzen und den begehrten Prix Walo entgegennehmen.

Ihre Musik, die Tradition und Moderne vereint, erfreut sich großer Beliebtheit in der Schweiz und darüber hinaus. Ebenfalls mit einem Prix Walo ausgezeichnet wurde Stephan Eicher, der in der Kategorie Pop/Rock-Gesang überzeugte. Eicher, ein etablierter Name in der Schweizer Musikszene, steht für authentische Texte und eine unverwechselbare Stimme. Ein weiterer Preis ging an die Freiburger Musikerin Zoë Më, die im vergangenen Jahr die Schweiz beim Eurovision Song Contest (ESC) vertreten hatte.

Ihre Teilnahme am ESC hat ihr zu internationaler Bekanntheit verholfen und ihre Karriere vorangetrieben. Die Band Hecht wurde in der Kategorie Pop/Rock mit dem Prix Walo geehrt, während das Secondhand Orchestra in der Kategorie Kabarett/Comedy überzeugte. Auch die Bühnenproduktion «Dinner for WAM» wurde für ihre innovative Inszenierung ausgezeichnet. Die SRG wurde für die Produktion des ESC 2025 geehrt, was die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die Schweizer Kulturlandschaft unterstreicht.

Das Pflegedrama «Heldin» von Petra Volpe erhielt den Preis in der Kategorie Film-Produktion, was die hohe Qualität der Schweizer Filmproduktion beweist. Marcus Signer, bekannt aus der Serie «Maloney», wurde als bester Schauspieler ausgezeichnet und unterstrich damit seine schauspielerische Vielseitigkeit. Neben den neun Hauptkategorien wurde auch der Publikumsliebling gewählt, und die Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich für Nik Hartmann. Hartmann, ein beliebter Moderator, ist bekannt für seinen Humor und seine sympathische Art.

Ein besonderes Highlight des Abends war die Ehrung des Musikmanagers und Unternehmers Freddy Burger mit dem Ehren-Prix-Walo für sein Lebenswerk. Burger, der heute 80 Jahre alt ist, hat die Schweizer Musikszene über Jahrzehnte hinweg maßgeblich geprägt und zahlreiche Künstler gefördert. Seine Verdienste um die Schweizer Unterhaltungsindustrie sind unbestritten. Die Verleihung des Prix Walo 2026 war somit ein Fest der Schweizer Unterhaltungskultur, das die Vielfalt, das Talent und die Leidenschaft der Schweizer Künstlerszene feierte.

Der Prix Walo bleibt ein wichtiger Indikator für Qualität und Erfolg im Schweizer Showbusiness und motiviert die Künstlerinnen und Künstler, weiterhin ihr Bestes zu geben. Die Veranstaltung bot eine Plattform für Networking und Austausch innerhalb der Branche und trug dazu bei, die Schweizer Unterhaltungsindustrie weiter zu stärken. Die hohe Zuschauerbeteiligung und das positive Feedback zeigen, dass der Prix Walo auch in Zukunft eine wichtige Rolle im Schweizer Kulturleben spielen wird





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