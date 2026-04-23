Privatkonto-Kosten im Vergleich: Bis zu 240 Franken Unterschied

Eine Studie von Moneyland zeigt grosse Preisunterschiede bei Privatkonten in der Schweiz. Die Kosten hängen stark von der Nutzung ab – insbesondere vom Bargeldbezug.

Das Privatkonto ist ein unverzichtbarer Bestandteil des modernen Finanzlebens in der Schweiz. Es dient nicht nur als zentrale Drehscheibe für den Empfang von Löhnen und Renten, sondern ermöglicht auch die bequeme Begleichung von Rechnungen und die Durchführung von täglichen Einkäufen.

Die Nutzung von Debitkarten, die direkt mit dem Privatkonto verbunden sind, ist weit verbreitet und bietet eine einfache Möglichkeit, bargeldlos zu bezahlen und Bargeld an Geldautomaten abzuheben. Angesichts der Vielzahl an Banken und Kontomodellen in der Schweiz ist es jedoch entscheidend, die anfallenden Kosten für die Kontoführung genau zu vergleichen. Eine aktuelle Studie des Vergleichsdienstes Moneyland, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, hat 34 Schweizer Banken hinsichtlich ihrer Gebührenstrukturen für Privatkonten untersucht.

Die Analyse berücksichtigte sowohl die Nutzung innerhalb der Schweiz als auch die Nutzung im In- und Ausland, wobei verschiedene Nutzungsprofile – ausschliessliche bargeldlose Zahlung mit Debitkarte, konsequente Nutzung der Debitkarte ohne Bargeldbezug und ausschliesslicher Bargeldbezug – berücksichtigt wurden. Die Ergebnisse zeigen eine erhebliche Bandbreite an Kosten, die von null bis zu 240 Schweizer Franken pro Jahr reichen können. Die Studie von Moneyland verdeutlicht, dass die konsequente Nutzung der Debitkarte, ohne regelmässige Bargeldabhebungen, oft kostengünstiger ist als die Bezahlung mit Bargeld.

Bei 14 Banken fallen keine Gebühren an, wenn ausschliesslich in der Schweiz mit der Debitkarte bezahlt wird. Zu diesen Anbietern gehören etablierte Institutionen wie die Zürcher Kantonalbank (ZKB) und andere Kantonalbanken, die Migros Bank sowie moderne Smartphone-Banken wie Alpian und Neon. Im mittleren Preissegment, mit jährlichen Kosten zwischen 12 Franken (Thurgauer Kantonalbank) und 98 Franken (Genfer Kantonalbank), finden sich weitere Kantonalbanken, Raiffeisen und Postfinance.

Lediglich die Basellandschaftliche Kantonalbank (100 Franken) und die UBS (144 Franken) verlangen dreistellige Gebühren für die Kontoführung. Die Situation ändert sich, wenn die Debitkarte auch im Ausland eingesetzt wird. In diesem Fall bieten noch 8 Banken ein kostenloses Konto an, darunter die Berner Kantonalbank, Valiant, Yuh und Swissquote. Die Kosten für die Nutzung im Ausland variieren ansonsten zwischen 20 Franken (Acrevis) und 204 Franken (UBS Privatkonto).

Es ist also offensichtlich, dass die Wahl der Bank und die Art der Nutzung einen erheblichen Einfluss auf die Gesamtkosten haben können. Die Studie unterstreicht die Bedeutung eines bewussten Vergleichs, um das passende Konto zu finden. Ein wesentlicher Kostenfaktor ist der Bargeldbezug am Geldautomaten. Hier zeigen sich die grössten Unterschiede zwischen den Banken.

Nur die Bank Avera bietet ein Privatkonto an, das bei ausschliesslicher Nutzung innerhalb der Schweiz kostenlos ist. Ansonsten beginnen die Kosten bei 15,20 Franken (Yuh) und können bis zu 180 Franken pro Jahr (UBS) steigen. Bei einer Kombination aus In- und Auslandsnutzung bietet Valiant mit 48 Franken das günstigste Modell. Insgesamt bleiben nur 10 Anbieter mit den Kosten unter 100 Franken, während 24 Banken höhere Gebühren verlangen.

Die UBS führt das Feld mit 240 Franken an. Moneyland hat für die Berechnungsgrundlage 60 Bargeldbezüge pro Jahr angenommen, davon 30 bei der Hausbank und 12 Abhebungen im Ausland. Diese Zahlen verdeutlichen, dass regelmässige Bargeldabhebungen die Kontokosten erheblich erhöhen können. Für Konsumenten bedeutet dies, dass es sich lohnen kann, auf bargeldlose Zahlungsmethoden umzusteigen oder eine Bank zu wählen, die günstige Konditionen für Bargeldabhebungen bietet.

Die Studie von Moneyland liefert somit wertvolle Informationen für alle, die ihr Privatkonto optimieren und unnötige Kosten vermeiden möchten. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass ein Vergleich der Angebote unerlässlich ist, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden





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