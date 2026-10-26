Nach ihrer Analyse hat Oxfam ihrerseits den größten Nutzen der Privatreisenmerkmale erwiesen, während Solidar Suisse in der Schweiz die überdurchschnittliche Beteiligung des Finanzplatzes an der globalen Klimakrise betont.

Privatjets tragen in unvergleichlicher Weise zur globalen CO2‑Emission bei und sind ein deutliches Symbol für die Ungleichheit im Klimaschutz. Recent Oxfam ‑Studie hat ergeben, dass die gesamte weltweite Flotte von Privatjets im vergangenen Jahr 16 Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre einströmten.

Das bedeutet, dass in einer nur zweisekündigen Zeit die Emissionen dieser exklusiven Flugversandlinie die Summe aller CO2‑Veränderungen der ärmsten fünfzig Prozent der Weltbevölkerung im gesamten Kalenderjahr übersteigen. Laut Oxfam fliegen jährlich rund 250.000 Menschen in Privatjets - das entspricht lediglich 0,0003 Prozent der globalen Bevölkerung, die jedoch mehr als 9,9 Tonnen CO2 pro Kopf emittieren, und das über dem durchschnittlichen Pro‑Kopf-Ausstoß von 9,9 Tonnen in Deutschland liegt. Die Analyse hebt insbesondere die erhebliche Belastung aus deutscher Perspektive hervor.

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Privatjets in Deutschland

An deutschen Flughäfen starteten in ein und demselben Jahr über 55.000 Privatjets. Die daraus resultierenden Emissionen erreichten 182.000 Tonnen CO2. Ein einzelner Jet hätte in nur einer halben Stunde mehr Kohlendioxid produziert, als ein durchschnittlicher Deutscher in einem ganzen Jahr ausstößt. Oxfam kritisiert das doppelte Geldgehalt: Während die reichsten 0,0003 Prozent der Weltbevölkerung astronomische Mengen an CO2 produzieren, verdanken sie dies dem fortwährenden Luxuskonsum und dem Antrieb durch stark kapitalistische Strukturen.

Oxfam fordert eine umfassende Besteuerung von hohen Vermögen, um die Verantwortung zu quantifizieren und die Verschwendung einzudämmen. Für die Schweiz kommt der Analyse eine kritische Notiz hinzu, die von der Schweizer Nichtregierungsorganisation Solidar Suisse stammt. Diese Institution betont, dass in der Schweiz das Flugverhalten privatjetär treffsicherer sei: Es wysth 5,5 mal mehr Abflüge von Privatjets als in Deutschland. Durch den internationalem Traditionsfinanzplatz und den Rohstoffhandel wird die Schweiz eng mit Klimaschädlichen Geschäftsmodellen verknüpft.

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Dazu zählt auch der Besitz von rund 126,9 Milliarden US Dollar an Kohle‑, Öl‑ und Gasaktien, die die Klima‑Krise weiter anheizen. Solidar Suisse fordert den Bundesrat, klimaschädliche Luxusaktivitäten zu besteuern und gleichzeitig strengere Vorgaben zu Embargos und Emissionsreporting zu setzen. Unternehmen und Banken müssten verpflichtet werden, ihre Investitionsprofile zu veröffentlichen und verbindlich zu reduzieren.

Forderungen nach neuen Steuern

Die Kernaussage der beiden NGOs ist, dass das Vorgehen auf kreative Weise die Verantwortung für die Emissionen klar verteilen und gleichzeitig den Finanzsektor stärker in die Verantwortung ziehen soll. Hierbei ist die Forderung nach einer sponsoring‐fördernden Verschlankung ein Schritt in eine neue Ära des Klimaschutzes, der sowohl finanzielle als auch politische Maßnahmen einsetzt, um die mehr noch unverhältnismäßig hohen Emissionen der Ultra‑Reichen zu reduzieren.

Die beiden Studien stellen zudem ein wichtiges Signal für die weltweite Aufmerksamkeit dar und verstärken die Dringlichkeit, systemische Veränderungen in allen Sektoren einzuführen, die einen maßgeblichen Beitrag zu klimatischen Veränderungen leisten.