Private Growth: Warum Pensionskassen auf private Wachstumsfirmen setzen

Immer mehr wertvolle Unternehmen bleiben lange privat. Für Schweizer Pensionskassen wird Private Growth deshalb zum Thema bei der strategischen Asset Allocation.

Unternehmen wie Stripe, Anthropic, Databricks oder Revolut haben bereits beträchtliche Grössenordnungen erreicht und prägen ihre Branchen – doch für reine Public-Market-Portfolios bleiben sie unzugänglich. Für Schweizer Pensionskassen, deren Auftrag Langfristigkeit ist, wird damit die Frage zentral, wo künftige Gewinner entstehen und wann Investoren Zugang zu ihnen erhalten. Denn erfolgreiche Firmen bleiben heute deutlich länger privat als früher.

Börsengänge erfolgen immer später

In den 1990er-Jahren waren Unternehmen bei ihrem Börsengang im Durchschnitt rund acht Jahre alt, heute sind es etwa vierzehn Jahre – mit steigender Tendenz. Gleichzeitig ist sehr viel mehr privates Kapital verfügbar. Firmen können dadurch Umsätze skalieren, Marktanteile gewinnen und erhebliche Werte schaffen, lange bevor sie an die Börse gehen.

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Wer ausschliesslich in kotierte Aktien investiert, läuft zunehmend Gefahr, einen wichtigen Teil der Wertschöpfung zu verpassen. Diese Entwicklung ist besonders relevant in Bereichen, die viel Kapital für Innovation und Wachstum benötigen, etwa künstliche Intelligenz, Software, Fintech und Gesundheitstechnologie.

Das Anlageuniversum privater Wachstumsfirmen

Das Universum ist breiter, als der Blick auf einige bekannte Namen vermuten lässt. Ausserhalb der zehn grössten privaten Wachstumsunternehmen gibt es mehr als 1 600 private Firmen mit Bewertungen von jeweils über einer Milliarde Dollar und einer aggregierten Bewertung von mehr als fünf Billionen Dollar. Für institutionelle Anleger ist das kein Randsegment mehr.

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Private Growth setzt später an als klassisches Venture Capital. Im Fokus stehen etablierte, schnell wachsende Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell am Markt bewiesen haben, relevante Umsätze erzielen und dennoch einen erheblichen Teil ihres Wachstumspotenzials vor sich haben.

Dadurch lässt sich ein Investment stärker auf beobachtbare Faktoren wie Kunden, Umsätze, Unit Economics, Wettbewerbsvorteile und Managementleistung abstützen. Historische Daten deuten auf ein anderes Risikoprofil hin: Einige Studien weisen Kapitalverlustraten von etwa 32 Prozent für Venture Capital und knapp über 13 Prozent für Growth Equity aus.

Gleichzeitig kann das Renditepotenzial hoch bleiben, weil organisches Umsatzwachstum einen grösseren Teil der Wertschöpfung trägt als etwa finanzielle Hebelwirkung.

Liquidität, Bewertung und Governance bleiben zentral

Für Pensionskassen ist eine solche Allokation kein Selbstzweck. Liquidität, Bewertung, Diversifikation, Governance und Managerselektion bleiben zentrale Kriterien. Gerade bei privaten Anlagen ist entscheidend, zu welchem Preis investiert wird und ob ein Investor Zugang zu den besten Unternehmen erhält. Selbst ein hervorragendes Unternehmen kann zu einer schlechten Anlage werden, wenn der Einstiegspreis zu hoch ist.

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Der langfristige Anlagehorizont von Pensionskassen kann dabei ein Vorteil sein. Private Wachstumsunternehmen benötigen Zeit, um ihr Potenzial zu entfalten. Typische Zeiträume bis zur Liquidität liegen im Growth-Segment eher bei drei bis fünf Jahren und damit unter den sechs bis zehn Jahren, die bei Venture-Investments üblich sind. Zudem erweitert sich das Spektrum möglicher Exits: Neben Börsengängen gewinnen Sekundärtransaktionen und strategische Übernahmen an Bedeutung.

Keine pauschale Zielquote für Pensionskassen

Eine pauschale Zielquote lässt sich daraus nicht ableiten. Für Pensionskassen hängt die angemessene Gewichtung von bestehenden Private-Markets-Engagements, dem Liquiditätsbedarf, der Risikotoleranz und der gesamten Portfoliokonstruktion ab.

Entscheidend ist vielmehr, ob die strategische Asset Allocation die veränderte Struktur der Kapitalmärkte spiegelt – und ob sie Zugang zu Unternehmen ermöglicht, die einen wachsenden Teil ihrer Wertschöpfung noch vor dem Börsengang erzielen.

Für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen ist deshalb weniger die Frage entscheidend, ob private Wachstumsanlagen per se attraktiver sind als kotierte Aktien oder klassische Private-Equity-Buyouts. Entscheidend ist, ob das Portfolio dort investiert ist, wo in den kommenden Jahrzehnten tatsächlich Unternehmenswert geschaffen wird. Wenn ein wachsender Teil dieser Wertschöpfung vor dem Börsengang stattfindet, sollte er in der strategischen Diskussion einer langfristig orientierten Pensionskasse zumindest einen festen Platz haben.