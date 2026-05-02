Private Equity: Strategische Allokation für institutionelle Investoren – insbesondere in der Schweiz

Private Equity gewinnt für institutionelle Investoren, insbesondere Pensionskassen in der Schweiz, zunehmend an Bedeutung. Der Artikel beleuchtet die Chancen und Herausforderungen dieser Anlageklasse, die Bedeutung der Managerselektion und die Vorteile eines diversifizierten Ansatzes aus Primaries, Secondaries und Co-Investments.

Lange Zeit haben illiquide Anlagen institutionelle Portfolios als Rendite treiber unterstützt, doch ihre Rolle hat sich gewandelt. Private Equity gilt heute als strategische Allokation und trägt sowohl zur langfristigen Performance als auch zur Diversifikation bei.

Dieser Wandel ist besonders in der Schweiz relevant, wo Pensionskassen mit strukturellen Herausforderungen wie tiefen Zinsen, steigender Lebenserwartung, einer starken Währung und dem anhaltenden Druck, Renditeziele zu erreichen, konfrontiert sind. In diesem Umfeld eröffnet Private Equity Zugang zu einem breiteren und weniger stark bepreisten Anlageuniversum, einschliesslich Unternehmen, die länger privat bleiben. Eine jüngste Präzisierung im Rahmen von BVG/OPP2, die eine direkte Allokation von bis zu 5% in Schweizer Private Equity erlaubt, stärkt diese strukturelle Rolle zusätzlich.

Private Equity hat zwar über längere Zeiträume hinweg eine Überrendite gegenüber kotierten Märkten erzielt, doch aggregierte Performancedaten verdecken ein zentrales Merkmal dieser Anlageklasse: die hohe Streuung der Renditen zwischen Managern und Segmenten. Diese Streuung ist im Buyout-Bereich besonders ausgeprägt. Bei Large Cap Buyouts haben zunehmender Wettbewerb, effizientere Auktionsprozesse und höhere Einstiegsmultiplikatoren zu einer Renditekompression und einer geringeren Streuung geführt.

Im Gegensatz dazu weisen Small- und Mid-Market-Segmente eine deutlich grössere Performancespanne auf, was auf geringere Markteffizienz und grössere Unterschiede in den Fähigkeiten der Manager zurückzuführen ist. Für institutionelle Investoren ergibt sich daraus eine grundlegend andere Anlagedynamik. Small und Mid Market Buyouts sind nicht einfach ein renditestärkeres Segment von Private Equity, sondern bieten – abhängig von der Managerselektion – ein ausgeprägteres Alpha-Potenzial.

Top-Quartil-Manager in diesen Segmenten haben ihre Large-Cap-Pendants historisch deutlich übertroffen, vor allem getragen durch operative Wertschöpfung, etwa in Form von Umsatzwachstum, Margensteigerungen und strategischer Neupositionierung von Unternehmen. Diese Opportunität geht jedoch mit erhöhten Selektionsrisiken einher. Die Leistungsdifferenz zwischen Top- und Bottom-Quartil ist im Small und Mid Market deutlich grösser, wodurch Zugang, Due Diligence und insbesondere die Auswahl der Manager zu entscheidenden Erfolgsfaktoren werden. Ein gut strukturiertes Private-Equity-Programm vereint drei sich ergänzende Ansätze: Primaries, Secondaries und Co-Investments.

Primaries ermöglichen den Zugang zu erstklassigen Managern und langfristiger Wertschöpfung, erfordern jedoch eine disziplinierte Kapitalabrufplanung sowie die Akzeptanz des J-Kurven-Effekts. Secondaries bieten schnelleren Cashflow, ein reduziertes Blind-Pool-Risiko und attraktive Einstiegsmöglichkeiten, insbesondere bei Marktverwerfungen. Co-Investments verbessern die Kontrolle über den Kapitaleinsatz und erhöhen die Kosteneffizienz, während sie zugleich das Engagement in Überzeugungspositionen stärken.

In ihrer Kombination tragen diese Ansätze dazu bei, den Cashflow zu optimieren, Risiken zu steuern und die Nettorendite zu steigern – und damit die Effizienz des Gesamtportfolios zu erhöhen. Trotz seiner Vorteile erfordert Private Equity einen robusten Governance-Rahmen. Eine erfolgreiche Umsetzung hängt von ausreichenden internen Ressourcen, entsprechender Expertise sowie einem klar definierten Implementierungsfahrplan ab. Zu den zentralen Aspekten zählen die Auswahl der Manager, die Diversifikation nach Fondsjahrgängen und Regionen sowie eine disziplinierte Allokationssteuerung zur Vermeidung von Konzentrationsrisiken.

Ebenso entscheidend ist das Liquiditätsmanagement: Institutionelle Investoren müssen Cashflow und Stressszenarien sorgfältig simulieren, um die Abstimmung mit ihren Verpflichtungen sicherzustellen. Dies gilt insbesondere für Pensionskassen mit unterschiedlichen Reifeprofilen. Private Equity hat sich zu einem zentralen Baustein institutioneller Portfolios entwickelt und bietet eine überzeugende Kombination aus Renditesteigerung und Diversifikation. In der Schweiz wird seine Rolle durch die Weiterentwicklung des regulatorischen Umfelds zusätzlich gestärkt und ein strukturierterer Allokationsansatz gefördert.

Für Schweizer Pensionskassen stellt sich somit nicht mehr die Frage, ob sie in Private Equity investieren sollen, sondern wie dies effizient umzusetzen ist. Ein ausgewogener Ansatz, der Primaries, Secondaries und Co-Investments kombiniert und auf einer soliden Governance basiert, ist entscheidend, um die Vorteile dieser Anlageklasse über verschiedene Marktzyklen hinweg voll auszuschöpfen





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