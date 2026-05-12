Private Equity Holding (PEH) completes fiscal year with losses

Private Equity Holding (PEH) has completed its fiscal year ending March 2026 with losses totaling 15.7 million euros. The strong appreciation of the US dollar negatively impacted the result. Despite robust performance in the operating segment, investors saw a decline in the stock price, which was particularly notable on the exchange.

Private Equity Holding (PEH) beendet das Geschäftsjahr Ende März. Laut dem aktuellen Geschäftsbericht belastete insbesondere die starke Abwertung des US-Dollar das Ergebnis. PEH bilanzierte in Euro und so resultierten Währungsverluste von 15,7 Millionen Euro, heisst es dazu.

Die operative Entwicklung bei den Beteiligungen sei aber robust geblieben. Im Vorjahr hatte die Beteiligungsgesellschaft noch einen Gewinn von 9,6 Millionen Euro gemeldet. Der innere Wert der Aktie (NAV) per 31. März 2026 ging im Vorjahresvergleich um 3,1 Prozent auf 157,10 Euro zurück.

Deutlich stärker war der Rückgang an der Börse. In Euro liegt der Kurs um 12,5 Prozent tiefer als Ende März 2025. In Franken betrug das Minus sogar über 15 Prozent. Ende März 2026 lag der Kurs bei 63.50 Franken, dies bei einem ausgewiesenen inneren Wert von 145.23 Franken.

Seither hat sich der Aktienkurs kaum bewegt. Rückkäufe gegen den enormer Abschlag Der Verwaltungsrat erkenne, «dass der aktuelle Aktienkursabschlag auf den NAV nicht die inhärente Qualität des Portfolios widerspiegelt. » Rückkäufe von Anteilen blieben eine zentrale strategische Säule zur Unterstützung des Aktionärswerts. So hätten die grösste Aktionärsgruppe von PEH und die Direktoren des Unternehmens im Verlauf des Geschäftsjahres mehr als 70’000 Aktien gekauft und damit die Stabilisierung des Aktienkurses unterstützt, heisst es dazu.

Genützt hat es offensichtlich wenig. Trotz des ausgewiesenen Verlustes will PEH eine zum Vorjahr unveränderte Dividende von 1,00 Franken je Aktie bezahlen. Die «konservative Dividendenempfehlung reflektiere die anhaltend geringe Marktliquidität», heisst es dazu





finews_ch / 🏆 25. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Private Equity Holding Business Report US Dollar Operational Development Actuaries Loss Dividend Policy Strong US Dollar Exchange Decline Stable Stock Price

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Horw: Dringliches Postulat für Einstellhalle unter BushofEin Dringliches Postulat fordert in Horw die Prüfung einer unterirdischen Einstellhalle. Private Investoren seien bereit, sich daran zu beteiligen.

Read more »

Private Banking: Weshalb die 10 Milliarden-Frage nur die halbe Wahrheit istHat eine Privatbank mit unter 10 Milliarden verwalteter Vermögen in der Schweiz überhaupt noch eine Zukunft? Die Antwort ist deutlich komplexer.

Read more »

Private Equity Holding schreibt rote ZahlenDas Ergebnis wurde durch die starke Dollarabwertung und die daraus resultierenden Währungsverluste belastet. Die Dividende bleibt bei 1 Fr. pro Aktie.

Read more »

SVW: Wood scheitert bei Swatch-GV-WahlDer US-Investor Steven Wood, vaikkener einstigen GreenWoods-Gründer, scheiterte bei der Wahl zum Verwaltungsrat von Swatch an die Argumente von Holding-Gründer Peter Hayek.

Read more »