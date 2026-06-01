Die norwegische Kronprinzessin Prinzessin Ingrid Alexandra zeigt sich besorgt um die Gesundheit ihrer Mutter Mette-Marit. Sie wird von Australien nach Norwegen zurückreisen, um sich um ihre Mutter zu kümmern.

Die norwegische Kronprinzessin Prinzessin Ingrid Alexandra zeigt sich besorgt um die Gesundheit ihrer Mutter Mette-Marit . Sie wird von Australien nach Norwegen zurückreisen, um sich um ihre Mutter zu kümmern.

Mette-Marit leidet an einer unheilbaren Lungenfibrose und wird auf eine mögliche Lungentransplantation vorbereitet. Ingrid Alexandra unterbricht ihr Studium an der Universität von Sydney, um Zeit mit ihrer Mutter zu verbringen. Der Gesundheitszustand von Mette-Marit hat sich in den vergangenen Wochen verschlechtert, und ihr Sohn Sverre Magnus ist bereits nach Norwegen zurückgekehrt. Die Familie rückt näher zusammen, um sich auf die anstehende Zeit zu vorbereiten.

Die norwegische Polizei hat ein Kontaktverbot gegen einen 63-jährigen Australier verhängt, der offenbar einen versuchten Stalkers-Angriff gegen Ingrid Alexandra begangen hat. Der verdächtige Mann wurde festgenommen, und die Ermittler schweigen über die ergriffenen Massnahmen. Die Familie der norwegischen Kronprinzessin ist in Sorge um die Gesundheit von Mette-Marit und hofft auf eine baldige Rückkehr in die Gesundheit. Ingrid Alexandra wird bald nach Hause kommen, um sich um ihre Mutter zu kümmern, und die Familie wird sich auf die anstehende Zeit vorbereiten.

Die norwegische Regierung hat sich um die Gesundheit von Mette-Marit kümmern und alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um ihre Gesundheit zu verbessern





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