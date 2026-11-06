Prinz William und George fliegen mit British Airways nach Barcelona

Prinz William und Prinz George reisen ohne Privatform mit British Airways nach Barcelona. Der Vater-Sohn-Ausflug folgt alten Traditionen, endet aber mit einer Enttäuschung beim Fußballspiel gegen den FC Barcelona.

Prinz William und sein ältester Sohn Prinz George haben kürzlich eine Reise nach Barcelona angetreten, die bei den Mitreisenden für großes Staunen sorgte. Anstatt einen privaten Transat-Flug zu buchen, wählten die beiden britischen Royals die kommerzielle Linienmaschine der Airline British Airways. Dieser unkonventionelle Schritt im royalen Alltag zog die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich, da es sich um einen klaren Bruch mit den sonst üblichen Sicherheitsvorkehrungen der Königsfamilie handelt. Die beiden saßen in der vordersten Sitzreihe, wobei William sogar aufstand, um das Handgepäckfach zu organisieren, was ein Bild von alltäglicher Vater-Sohn-Betreuung vermittelte.

Bruch royaler Sicherheitsvorkehrungen

Die Entscheidung, gemeinsam zu fliegen, stellt eine historische Ausnahme dar, da die britische Königsfamilie seit Langem an der strikten Tradition festhält, dass direkte Thronfolger nicht gleichzeitig in derselben Maschine reisen sollten. Diese Regel gilt als Faustregel, sobald der jüngere Thronfolger das zwölfte Lebensjahr überschritten hat, was für George mit seinem aktuellen Alter von 13 Jahren zutreffend ist. Der Grund für diese Vorschrift ist pragmatisch und weniger romantisch: Bei einem Flugzeugunglück wären mehrere Generationen der Thronfolge gleichzeitig in Gefahr. Die Königsfamilie hatte diesen Ansatz durch tragische historische Ereignisse in der Vergangenheit verinnerlicht. So kamen Prinzessin Cécile, eine Schwester von Prinz Philip, 1937 bei einem Absturz ums Leben, sowie Prinz George, ein Onkel von Königin Elizabeth II., im Jahr 1942. Auch Prinz William von Gloucester, ein Cousin der Queen, starb 1972 bei einem Flugzeugunglück.

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Normalität im Spannungsfeld der Protokolle

Obwohl die Trennung von Vater und Sohn bei Reisen eine etablierte Konvention ist, handelt es sich dabei nicht um eine gesetzliche Vorschrift, sondern um eine Tradition, die Ausnahmen zulässt. Dieser gemeinsame Ausflug lässt sich als solche Ausnahme einordnen und passt zum Bestreben von Prinz William und seiner Frau Prinzessin Kate, ihren Kindern George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis eine so normale Kindheit wie möglich zu ermöglichen. Der Verzicht auf einen Privatjet unterstreicht diesen Wunsch nach Alltäglichkeit. In den sozialen Medien fand dieser Auftritt großes Lob. Viele Follower bedankten sich bei William für die unkomplizierte Art, mit der er seinem Sohn die Zeit nahm. Einige Beobachter zeigten sich besonders überrascht, dass die beiden scheinbar in der Economy-Klasse reisten, was den Eindruck eines ganz normalen Vater-Sohn-Ausflugs verstärkte. Ein bemerkenswerter Aspekt bleibt jedoch: Beide Männer haben eines Tages die Möglichkeit, König von Großbritannien zu werden, was ihre einfache Reise in einen interessanten Kontrast zur erwarteten Pracht setzt.

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Fußball-Enttäuschung in Katalonien

Dennoch endete der erhoffte emotionale Höhepunkt des Ausflugs für die britischen Royals mit einer herben Enttäuschung. Statt einer gefeierten Fußballparty erlebten Prinz William und Prinz George eine klare Niederlage ihrer favorisierten Mannschaft. Der englische Verein Aston Villa unterlag dem spanischen Club FC Barcelona deutlich mit 0:3. Dieses Ergebnis sorgte nicht nur für sportliche Frustration, sondern kontrastierte stark mit der enthusiastischen Anreise. Die Reise nach Spanien war ursprünglich mit der Hoffnung auf einen spannenden Sportevent verbunden, doch das sportliche Ergebnis ließ die Freude am gemeinsamen Erlebnis schnell verblassen. Für die Mitreisenden auf dem Flughafen und in der Luft war die Szene des königlichen Paares im normalen Flugzeug jedoch eine willkommene Abwechslung, auch wenn das sportliche Ziel nicht erreicht wurde.