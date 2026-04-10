Prinz Harry von Sentebale wegen Verleumdung verklagt: Ein tiefer Riss in der Wohltätigkeitsorganisation

Die von Prinz Harry mitgegründete Hilfsorganisation Sentebale hat eine Verleumdungsklage gegen den Prinzen eingereicht. Der Rechtsstreit ist das Ergebnis tiefgreifender interner Konflikte und Anschuldigungen.

Prinz Harry sieht sich mit einer Verleumdung sklage konfrontiert, die von der Hilfsorganisation Sentebale , die er mitgegründet hatte, erhoben wurde. Mehreren britischen Medienberichten zufolge wurde die Klage im März 2025 eingereicht und richtet sich gegen den Prinzen und einen ehemaligen Treuhänder der Organisation, Mark Dyer.

Die Hintergründe dieser rechtlichen Auseinandersetzung sind komplex und spiegeln tiefgreifende Konflikte innerhalb der Organisation wider, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Sentebale, das sich der Unterstützung von Aids-Waisen in Lesotho und Botsuana verschrieben hat, wurde im Jahr 2006 von Prinz Harry und Prinz Seeiso von Lesotho gegründet, um das Andenken an ihre verstorbenen Mütter zu ehren. Die Klage selbst ist das Ergebnis einer Reihe von gegenseitigen Anschuldigungen und Vorwürfen, die eine zunehmend angespannte Atmosphäre innerhalb der Organisation geschaffen haben.\Der Kern der Auseinandersetzung dreht sich um eine angeblich koordinierte, negative Medienkampagne, die dem Ruf von Sentebale geschadet haben soll. In einer Stellungnahme des Vorstandes und der Geschäftsführung von Sentebale, die die Klage bestätigte, wurde behauptet, dass Prinz Harry und Mark Dyer als Drahtzieher dieser Kampagne durch Beweise identifiziert wurden. Diese Anschuldigungen führten zu einer «Flut an Cybermobbing» gegen die Organisation und ihre Leitung. Die Vorwürfe stehen im direkten Zusammenhang mit dem Abschied von Prinz Harry von der Organisation im März 2025. Dieser Abschied erfolgte nach einem Streit um die Führung und die strategische Ausrichtung von Sentebale. Zuvor hatte Sophie Chandauka, die Vorsitzende der Organisation, Prinz Harry Mobbing vorgeworfen und behauptet, dass sein Rücktritt aus der königlichen Familie zum Verlust von Spendern geführt habe. Prinz Harry wies diese Vorwürfe entschieden zurück. Eine Untersuchung der britischen Aufsichtsbehörde ergab zwar keine Hinweise auf systematisches Mobbing oder Belästigungen, kritisierte aber das öffentliche Austragen des Streits durch alle Parteien. Dieser Konflikt, der tiefgreifende persönliche und professionelle Spannungen aufzeigt, hat die einst so vertrauensvolle Beziehung zwischen den Gründern und der Organisation nachhaltig belastet.\Die Eskalation der Situation gipfelte in der Entscheidung von Sentebale, rechtliche Schritte einzuleiten. Der Ausgang dieses Verfahrens wird weitreichende Auswirkungen auf die Zukunft der Organisation und das Image von Prinz Harry haben. Die Medienberichterstattung über die Klage, die bereits jetzt intensiv ist, wird die Öffentlichkeit weiterhin mit den Details der internen Streitigkeiten vertraut machen und möglicherweise weitere Enthüllungen nach sich ziehen. Die Entscheidung von Prinz Harry und Meghan, sich von ihren royalen Pflichten zurückzuziehen und in die USA zu ziehen, hat die Situation zusätzlich verkompliziert. Die Entfernung vom britischen Königshaus und die damit verbundenen öffentlichen Kontroversen haben die Beziehungen zur Königsfamilie zusätzlich belastet, was die rechtliche Auseinandersetzung mit Sentebale in einen größeren Kontext von familiären und persönlichen Spannungen stellt. Die Zukunft von Sentebale und die Rolle von Prinz Harry in der öffentlichen Wahrnehmung hängen nun von den Ergebnissen dieses Rechtsstreits ab, der die komplexen und oft schwierigen Beziehungen zwischen Wohltätigkeit, Prominenz und öffentlicher Meinung aufzeigt





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