Prinz Harry und Meghan Markle: Neue Reise nach Afrika löst Kritik aus

Prinz Harry und Herzogin Meghan planen eine Reise nach Afrika, die von vielen als «royale Tour» ohne offizielle Pflichten kritisiert wird. Die Debatte über die Inszenierung und kommerziellen Aspekte ihrer Auftritte hält an.

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) stehen erneut im Fokus der Öffentlichkeit, nachdem sie ihre jüngste Reise nach Australien erfolgreich absolviert haben. Nun planen sie offenbar eine weitere grosse Reise – diesmal nach Afrika.

Die Ankündigung löst bereits jetzt eine Welle der Kritik aus, da viele Beobachter die Reise als eine Art «royale Tour» ohne offizielle königliche Pflichten interpretieren. Laut dem US-Journalisten Rob Shuter sollen die Sussexes während ihres Afrika-Aufenthalts nicht nur wohltätige Organisationen besuchen, sondern auch an exklusiven Medienauftritten teilnehmen, für die sie finanziell entlohnt werden. Dies wirft die Frage auf, ob das Paar ihren ehemaligen Status als Mitglieder der königlichen Familie für persönliche Vorteile nutzen.

Die Debatte um die Reisen von Harry und Meghan ist nicht neu. Schon während ihres Australien-Besuchs im April wurde die Mischung aus gemeinnützigen Engagements und bezahlten PR-Events kontrovers diskutiert. Eine Insider-Quelle gegenüber «express.co.uk» betonte, dass die Reise zwar nicht offiziell als «royale Tour» bezeichnet werde, aber dennoch alle Merkmale einer solchen aufweise.

«Es wirkt wie eine royale Tour, es klingt wie eine royale Tour – und genau das ist das Problem», so der Insider. Die Sussexes präsentierten sich in Australien strahlend und perfekt inszeniert, was die mediale Aufmerksamkeit garantierte. Doch genau diese Inszenierung stößt auf Kritik, insbesondere weil sich das Paar 2020 von allen königlichen Pflichten losgesagt hatte. Für Prinz Harry hat Afrika eine besondere Bedeutung.

Mit 13 Jahren reiste er erstmals dorthin, kurz nach dem Tod seiner Mutter, Prinzessin Diana. Seitdem ist der Kontinent für ihn ein Ort der Erinnerung und des Engagements. Dennoch fragen sich viele, ob die geplante Reise wirklich im Sinne von Harrys verstorbener Mutter ist, die sich stets für wohltätige Zwecke ohne kommerzielle Interessen einsetzte. Ein weiterer Insider gegenüber «RadarOnline» kritisierte die «Lockerheit» des Paares, die als inszeniert wahrgenommen wird, besonders angesichts der Privilegien und Erwartungen, die sie umgeben.

Einige Kritiker fordern sogar, dass die Sussexes ganz auf Reisen verzichten sollten, die auch nur entfernt an royale Touren erinnern. Die Diskussion zeigt, wie schwierig es für das Paar ist, eine Balance zwischen ihrem privaten Leben und der öffentlichen Wahrnehmung zu finden





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