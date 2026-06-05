Prinz Andrew mit Bluterguss fotografiert - Vorfall auf seinem Anwesen in Norfolk

Prinz Andrew wurde auf seinem Anwesen in Norfolk mit einem großen Bluterguss auf der Wange fotografiert. Der 66-Jährige war erst vor einem Monat von einem maskierten Mann bedroht worden. Ein Verdächtiger wurde wegen des Verdachts auf Störung der öffentlichen Ordnung und Besitz einer Angriffswaffe festgenommen.

Prinz Andrew wurde auf seinem Anwesen in Norfolk mit einem großen Bluterguss auf der Wange fotografiert. Der 66-Jährige war erst vor einem Monat von einem maskierten Mann bedroht worden, als er auf dem Sandringham-Gelände seine Hunde ausführte.

Ein Verdächtiger wurde wegen des Verdachts auf Störung der öffentlichen Ordnung und Besitz einer Angriffswaffe festgenommen. Die Hintergründe des Hämatoms sind unklar. Der Vorfall ereignete sich auf öffentlichem Gelände, während der frühere Herzog von York seine Hunde ausführte. Der maskierte Mann sass zunächst in einem Auto, als er den Bruder von König Charles III. in etwa 50 Metern Entfernung erblickte.

Er stieg aus seinem Fahrzeug aus und ging schreiend auf Andrew zu. Der frühere Royal lief daran vorbei zu seinem in der Nähe geparkten Auto und fuhr davon. Der Mann soll versucht haben, ihm nachzulaufen. Verletzt wurde der frühere Royal bei dem Vorfall nicht.

Anschliessend wurde die örtliche Polizei verständigt. Ein Verdächtiger wurde vor Ort festgenommen. Auch Andrew gab gegenüber der Polizei eine Stellungnahme ab. Die Polizei von Norfolk teilte mit, dass der Verdächtige wegen des Verdachts auf eine Störung der öffentlichen Ordnung und des Besitzes einer Angriffswaffe festgenommen wurde.

Er wurde zur Vernehmung in das Polizeiermittlungszentrum in King's Lynn gebracht und befindet sich weiterhin in Gewahrsam





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