Die schottische Polizei prüft frühestens mögliche Verbindungen des ehemaligen Prinzen Andrew zu Jeffrey Epstein, darunter Treffen im königlichen Balmoral-Schloss. Die Ermittlungen werten den Einfluss seiner Freundschaft auf die königliche Erlösungserklärung sowie die Impulse auf die strafrechtlichen Ermittlungen aus.

Die aktuelle Ermittlungen der schottischen Polizei drehen sich um das mögliche Schlüsselaspekt der Beziehung zwischen dem ehemaligen britischen Prinzen Andrew und dem verurteilten US‑Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

Epstein und Andrew im schottischen Balmoral

Bereits im vergangenen Jahr kam die Nachricht zum ersten Mal bekannt, dass die beiden Männer angeblich ein gemeinsames Treiben im abgelegenen Schloss Balmoral, einem Sanktuarium der ehemaligen Königin Elizabeth II. , betrieben haben könnten. Auf dem Anwesen, das sowohl als royale Residenz als auch als beschauliche Hütte in den schottischen Highlands fungiert, soll das Treffen stattgefunden haben - ein Fakt, der die britische Justiz erneut an die Grenzen ihrer eigenen Ermittlungsfähigkeiten drängt.

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Die Schottischen Ermittler haben sich zu dem Thema zunächst zurückhaltend geäußert und betonen, dass die Arbeit noch im "Sehr frühen Stadium" sei. Ihr Fokus bleibt bei der Sicherheit und der Sprecher für die Opfer, wobei das weitere Vorgehen noch keine finalen Details preisgeben wird.



In Bezug auf Andrew selbst hat die Beziehung zu Epstein zuvor erhebliche Kontroversen ausgelöst: Ein hoher Anteil der britischen Bevölkerung verzeichnete nach Bekanntwerden der Verbindungen den Verlust aller von dem Prinzen erhaltenen Ehrenzeichen.

Trotz der Vorwürfe - insbesondere der Anschuldigungen seiner Beteiligung an Epstein's angeblichem Missbrauchsring, der mündlich Menschenhandel von jungen Mädchen und Minderjährigen ausbeutete - hat Andrew sich stets zurückgewiesen und solche Verbindungen beschrieben als "irreführend". Trotz dieser Entschuldigungen bleibt die Frage in der Bevölkerung und in den Medien, ob Andrew aktiv an Epsteins kriminellen Machenschaften beteiligt war, weitgehend unbeantwortet.

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US-Politiker fordern Aufklärung von Andrew

In den letzten Monaten haben mehrere US‑Politiker - darunter prominente Demokraten - den Prinzen dazu aufgefordert, seine Kenntnisse über Epstein und seine Komplizen offen zu legen. Es bleibt abzuwarten, ob Andrew dem Druck nachgeben wird.



Die Ermittlungsbehörden in Großbritannien haben lange Zeit das Problem geäußert, dass Epsteins Aktivitäten in Kanälen weiterer britischer Domäne zurückgehalten werden könnten, nicht zuletzt unter der Tarnung von prominenten Persönlichkeiten.

Unter den Potenzialfaktoren versteht man, dass Epsteins finanzielles Netzwerk sich nicht nur in der Neuseenlandschaft etablierte, sondern dass auch sein britisches Netzwerk an Partnern schufen weitere Möglichkeiten für Oberleitungen des Missbrauchs. Die aktuelle Schottische Polizei behauptet, Informationen zu erhalten, welche sie "aktives Nachforschungsprojekt" leiten. Sollte es festzustellen sein, dass Epsteins Einfluss bis zu Balmoral reichte, könnten die Konsequenzen weitreichend sein, vom Vertrauensverlust in die königliche Familie bis hin zur strafrechtlichen Rückverfolgung der Akteure.

Der Fokus bleibt jedoch uneingeschränkt bei der Unterstützung von Opfern und Überlebenden - eine Vorgehensweise, die von der Öffentlichkeit auch zukünftig befürwortet wird.