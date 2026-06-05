Prinz Andrew hat Einnahmen aus Untervermietung gestrichen, wohnt seit Februar im Sandringham

Prinz Andrew hat Einnahmen aus der Untervermietung von drei Cottages auf dem Anwesen Royal Lodge in Windsor gestrichen. Während er selbst über 20 Jahre praktisch mietfrei in dem 30-Zimmer-Haus wohnte, strich er die Einnahmen aus der Untervermietung dreier kleinerer Häuser ein. Gegen ihn laufen wegen seiner Verbindungen zum US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein offizielle Ermittlungen der britischen Justiz. König Charles III. hatte seinem Bruder wegen dessen Verbindungen zu Epstein bereits alle königlichen Titel und Ehren aberkannt.

Prinz Andrew hat jahrelang Einnahmen aus der Untervermietung von drei Cottages auf dem Anwesen Royal Lodge in Windsor gestrichen. Dabei wohnte er selbst über 20 Jahre praktisch mietfrei in dem 30-Zimmer-Haus – dies enthüllte der britische Rechnungshof.

Sein offizieller Bericht erfolgte inmitten einer öffentlichen Debatte über die von aussen undurchsichtig erscheinenden Immobilienverhältnisse des Königshauses. Andrew bewohnte mehr als 20 Jahre die Royal Lodge auf dem Anwesen der Royals in Windsor bei London. Während der Bruder von König Charles III. für das Haus mit 30 Zimmern nur eine symbolische Miete zahlte und damit praktisch mietfrei wohnte, strich er nach Angaben des Rechnungshofes die Einnahmen aus der Untervermietung dreier kleinerer Häuser auf dem weitläufigen Gelände ein.

Die aus der Untervermietung erzielten Einnahmen flossen an Andrew Mountbatten-Windsor, wie der Rechnungshof konstatierte. Uns ist nicht bekannt, welche Miete verlangt wurde. Gegen Andrew laufen wegen seiner Verbindungen zum US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein offizielle Ermittlungen der britischen Justiz. König Charles III. hatte seinem Bruder wegen dessen Verbindungen zu Epstein bereits im vergangenen Herbst alle königlichen Titel und Ehren aberkannt.

Im Februar durchsuchten Ermittler die Royal Lodge. Andrew musste ausziehen, er wohnt inzwischen im entlegenen Sandringham. Auch die drei untervermieteten Cottages stehen laut Rechnungshof seit April leer





20min / 🏆 50. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prinz Andrew Untervermietung Royal Lodge Einnahmen Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Untervermietung Unterverm

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ausstellung über Isao Takahata im mudac Lausanne: Der japanische Meister und seine Liebe zur SchweizDie Ausstellung 'Isao Takahata' im mudac Lausanne würdigt den japanischen Animationsregisseur und seine besondere Beziehung zur Schweiz, die mit der Serie 'Heidi' begann. Gezeigt werden originale Skizzen, Filmmaterial und persönliche Gegenstände.

Read more »

Hohe Ölpreise spülen Milliarden in Russlands KassenIm Mai springen die Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft im Jahresvergleich um 32,4% nach oben. Jedoch sind sie im Vergleich zum Vormonat um 20,7% gesunken.

Read more »

Birr AG: Mann tötet seine Frau – Kinder bekommen alles mitIn Birr hat sich am Mittwoch Schreckliches ereignet. Ein Mann hat seine Ehefrau getötet. Die Hintergründe sind noch unklar.

Read more »

Gerichtsverfahren als Problem - Deshalb muss Embolo weiter auf seine Reisegenehmigung wartenDer ESTA-Antrag des Nati-Stürmers wird erneut geprüft. Nun heisst es warten.

Read more »