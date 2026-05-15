Princess Kate's First Overseas Trip Since Cancer Diagnosis

Princess Kate visited Reggio Emilia in Italy on her first overseas trip since her cancer diagnosis. She met with children and discussed various approaches to support young children and their caregivers.

Es war die erste Auslandsreise seit ihrer Krebsdiagnose: In Reggio Emilia in Italien wurde Prinzessin Kate insbesondere von Kindern mit grossem Hallo empfangen, für die sich der Royal einsetzt.

Die britische Prinzessin Kate besuchte auf ihrer ersten Auslandsreise seit ihrer Krebsdiagnose Norditalien. Die 44-jährige Frau des britischen Thronfolgers William hat sich vorgestern und gestern in Reggio Emilia über verschiedene Ansätze zur Unterstützung von Kleinkindern und ihren Betreuern informiert, teilte die Organisation Reggio Children mit. Nach Angaben von Kates Büro geht es um einen Ansatz in der frühkindlichen Erziehung, der das Kind in den Mittelpunkt stellt und für Pädagogen auf der ganzen Welt zu einem wichtigen Thema geworden ist.

Der Reggio-Emilia-Ansatz basiert demnach auf der Idee, dass Kleinkinder auf viele verschiedene Arten denken, verstehen und sich ausdrücken und dass Lehrer mit ihren Schülern zusammenarbeiten müssen, um ihnen beim Lernen zu helfen. Der Besuch Kates habe hervorgehoben, dass die Umgebung und die menschlichen Beziehungen von Kindern entscheidend sind, um die Grundlagen für eine belastbare und gesunde Zukunft zu legen, erklärte der Kensington-Palast. Für die Prinzessin und Mutter von drei Kindern ist die frühkindliche Entwicklung eines ihrer wichtigsten Anliegen.

Der Besuch ist Teil ihrer Arbeit mit dem Royal Foundation Centre for Early Childhood, das Kate 2021 gegründet hat, um das öffentliche Verständnis für die Bedeutung der Unterstützung von Kindern in den ersten fünf Lebensjahren zu erhöhen.

«Sie will zeigen, dass sie sich weiterhin für diese Sache einsetzen wird», sagte der Chefredakteur des «Majesty Magazine», Joe Little, zu dem Besuch der Prinzessin. Kate gilt als eines der beliebtesten Mitglieder des britischen Königshauses. Vor gut zwei Jahren hatte sie ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht und sich einer Chemotherapie unterzogen. Anfang 2025 teilte sie mit, sie habe keine Krebssymptome mehr, müsse sich aber immer noch schonen





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