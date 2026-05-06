Prestige und Protest: Jimmy Lai mit deutschem Pressefreiheitspreis geehrt

In Berlin wurde der inhaftierten Hongkonger Verleger Jimmy Lai der Pressefreiheitspreis verliehen. Sein Sohn Sebastian Lai kritisierte den unfairness des Prozesses, während auch Jan Jessen für seinen Einsatz in der Ukraine geehrt wurde.

In einer feierlichen und zugleich hochemotionalen Zeremonie in der Bayerischen Landesvertretung in Berlin wurde der inhaftierte Hongkong er Medienmogul Jimmy Lai mit dem renommierten Pressefreiheit spreis geehrt.

Diese besondere Auszeichnung wird gemeinsam vom Medienverband der freien Presse (MVFP) und dem Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) verliehen, um Personen und Organisationen sichtbar zu machen, die unter extremen Bedingungen für die Wahrheit und das Recht auf freie Information kämpfen. Da Jimmy Lai aufgrund seiner politischen Überzeugungen und seiner journalistischen Arbeit in Hongkong inhaftiert ist, nahm sein Sohn Sebastian Lai den Award stellvertretend für seinen Vater entgegen.

In seiner Rede machte Sebastian Lai deutlich, dass der Prozess gegen seinen Vater alles andere als fair verlaufen sei. Er berichtete unter anderem, dass Zeugen gefoltert worden seien, um sie zu Aussagen zu zwingen, die die Anklage gegen Jimmy Lai stützen sollten. Es sei ein Akt der Willkür, der nichts mit rechtsstaatlichen Prinzipien zu tun habe. Jimmy Lai, der zudem einen britischen Pass besitzt, gilt weltweit als eine der prägendsten Stimmen der prodemokratischen Bewegung in Hongkong.

Er wurde im Dezember wegen Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften sowie der Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen schuldig gesprochen. Diese Vorwürfe werden von internationalen Menschenrechtsorganisationen und demokratischen Staaten als politisch motiviert eingestuft, da Lai durch seine Medienpublikationen die Autonomie Hongkongs und die demokratischen Rechte der Bürger verteidigte. Sebastian Lai betonte während der Preisverleihung, dass die internationale Gemeinschaft nicht wegsehen dürfe.

Man müsse kontinuierlich Druck auf die Behörden in Hongkong und Peking ausüben, um zu zeigen, dass die Welt die Menschenrechtsverletzungen sieht und nicht akzeptiert. Die Sichtbarkeit solcher Fälle sei oft die einzige Waffe, die den Inhaftierten in ihrer Isolation noch bleibt. Besondere Aufmerksamkeit erregte die Rolle von Julia Klöckner, die als Schirmherrin der Veranstaltung fungierte. In ihrer Rede thematisierte sie den diplomatischen Druck, dem sie ausgesetzt war.

Sie gab offen zu, dass die chinesische Botschaft sie darüber informiert habe, dass die Teilnahme und die Rede an dieser Veranstaltung nicht gutgeheißen würden. Klöckner reagierte darauf mit einer klaren Absage an jede Form von Einschüchterung. Sie erklärte, dass die Botschaft zwar ihre Meinung äußern dürfe, sie jedoch in ihrem eigenen Land absolut frei darin sei, das zu tun, was sie für richtig halte.

Mit diesen Worten unterstrich sie die Bedeutung der nationalen Souveränität und der Meinungsfreiheit, die gerade in Zeiten globaler politischer Spannungen unter Druck geraten. Gegenüber Sebastian Lai sprach sie Worte des Zuspruchs und ermutigte ihn, stark zu bleiben. Neben der Ehrung für Jimmy Lai wurde auch der Krisen- und Konfliktjournalist Jan Jessen von der Funke Mediengruppe ausgezeichnet. Jessen, der oft aus gefährlichen Regionen berichtet, widmete seinen Preis all jenen Kolleginnen und Kollegen, die derzeit im Feld im Einsatz sind.

In seiner Rede zog er eine Parallele zwischen den Repressionen in Hongkong und dem Krieg gegen die Ukraine. Er beschrieb den Angriff auf die Ukraine nicht nur als militärische Invasion, sondern auch als einen Versuch, den freien Willen einer gesamten Nation systematisch zu zerstören. Journalisten in der freien Ukraine und mutige Menschen in den besetzten Gebieten kämpfen laut Jessen täglich gegen die Desinformation und für die Wahrheit.

Er appellierte leidenschaftlich daran, die Berichterstattung aus diesen Krisengebieten weiterhin zu unterstützen und Journalisten dorthin zu schicken, wo sie am dringendsten gebraucht werden, um das Leid der Menschen und die Realität des Krieges zu dokumentieren. Der Pressefreiheitspreis hat eine lange Tradition darin, Mutige aus aller Welt zu ehren. Frühere Preisträger unterstreichen die globale Reichweite dieses Engagements. So wurde beispielsweise das Investigativzentrum ICJK ausgezeichnet, das nach dem ermordeten slowakischen Journalisten Jan Kuciak benannt wurde.

Auch der türkische Journalist Can Dündar sowie der erfahrene Kriegsreporter Paul Ronzheimer erhielten in der Vergangenheit diese Anerkennung. Die Verleihung in Berlin sendet ein deutliches Signal an autoritäre Regime weltweit: Journalismus ist kein Verbrechen, sondern das Fundament jeder freien Gesellschaft. Die Anerkennung von Jimmy Lai ist somit nicht nur eine persönliche Ehrung, sondern ein kollektives Statement für die Unantastbarkeit der Pressefreiheit weltweit





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