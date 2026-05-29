Presserat-Entscheide: Beschwerden gegen Lausanne Cité und NZZ, Rücktritt von Präsident Hitzig

Der Schweizer Pressariat hat mehrere Entscheide gefällt: Eine Beschwerde gegen Lausanne Cité wegen eines Bildes aus einem sozialen Brennpunkt wurde abgewiesen, während eine Beschwerde des VBS gegen die NZZ gutgeheissen wurde. Zudem trat Präsident Daniel Hitzig zurück.

Der Schweizer Presserat hat eine Beschwerde gegen die Wochenzeitung Lausanne Cité abgewiesen. Die Zeitung hatte ein kleines Foto in einer Galerie von sechs Bildern veröffentlicht, das eine Person zeigte, die auf dem Boden lag und sich in einem Zustand völliger Verwahrlosung befand.

Die Berichterstattung behandelte den sozialen Brennpunkt an der Rue de Genève in Lausanne. Auch wenn das Bild schockierend und brutal wirken mag, war seine Veröffentlichung gerechtfertigt, da es im öffentlichen Interesse liegt, über die Situation in diesem Quartier und über die Szenen zu informieren, mit denen die Bewohnerinnen und Bewohner regelmässig konfrontiert sind. Die abgebildete Person war nicht erkennbar, da sie mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden lag und es kaum möglich war, das Geschlecht zu bestimmen.

Deshalb war es nicht erforderlich, ihre Zustimmung einzuholen. Gleichzeitig fand diese Woche der Prozess im Femizid-Fall von Binningen statt. Der Presserat hatte sich zuvor aufgrund einer Beschwerde der Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein sowie des Frauenhauses beider Basel mit der Berichterstattung über das Tötungsdelikt beschäftigt. Zwei Medien zitierten daraus äußerst grausame Details aus einem Gerichtsurteil und brachten zum Teil unverpixelte Inhalte.

Zudem gab der Stiftungsrat der Stiftung Schweizer Presserat den Rücktritt von Daniel Hitzig als Präsident der Stiftung bekannt. Interimistisch übernehmen die beiden Co-Vizepräsidentinnen Franziska Engelhardt und Pia Guggenbühl das Präsidium. Der Stiftungsrat dankte dem scheidenden Präsidenten für sein engagiertes Wirken und hat die Suche nach einemNachfolger eingeleitet. In einem weiteren Verfahren hat der Presserat eine Beschwerde des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) gegen die Neue Zürcher Zeitung gutgeheissen. Im Zentrum stand dabei die Pflicht zur Wahrheitssuche und Berichtigung





presseportal_ch / 🏆 6. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schweizer Presserat Lausanne Cité Neue Zürcher Zeitung Bildveröffentlichung Öffentliches Interesse Femizid Binningen Daniel Hitzig VBS Beschwerde

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Welttag ohne Tabak: Candyfizierung der Nikotinprodukte zieht Jugendliche in den KonsumLausanne (ots) - Die Resultate der Erhebung 'Gesundheit und Lifestyle' zum Konsum von Tabak- und Nikotinprodukten in der Schweiz hat gezeigt: Die meist fruchtigen und süssen...

Read more »

Darüber entscheidet der Baselbieter Landrat heuteHeute Donnerstag tagt der Baselbieter Landrat. Im Ticker halten wir Sie über die Entscheide auf dem Laufenden.

Read more »

Staatsbesuch in der Schweiz: Polnischer Präsident Karol Nawrocki besucht EidgenossenschaftDer polnische Präsident Karol Nawrocki hat seinen Staatsbesuch in der Schweiz fortgesetzt und besuchte unter anderem die Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne und das Schloss Morges.

Read more »

Presserat rügt Berichterstattung über Demonstration in LausanneDer Schweizer Presserat kritisierte die Zeitung 24 heures dafür, dass ein Artikel über eine Gaza-Mobilisierung in Lausanne antisemitische Motive der Demonstrierenden suggerierte, ohne diese faktisch zu belegen.

Read more »