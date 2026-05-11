Premierminister Starmer verkündet, dass die Verstaatlichung des Stahlkonzerns British Steel noch in dieser Woche vorangetrieben werden soll

Die britische Regierung hat bekannt gegeben, dass die vollständige Verstaatlichung des Stahlkonzerns British Steel noch in dieser Woche vorangetrieben werden soll. Premierminister Starmer kündigte an, dass ein entsprechendes Gesetz am Montag angekündigt wurde.

Die britische Regierung hat bekannt gegeben, dass die vollständige Verstaatlichung des Stahlkonzern s British Steel noch in dieser Woche vorangetrieben werden soll. Premierminister Starmer kündigte an, dass ein entsprechendes Gesetz am Montag angekündigt wurde.

Die chinesische Stahlfirma Jingye hatte das Werk im vergangenen Jahr übernommen, nachdem es in die Insolvenz gegangen war. Die Entscheidung für die Stilllegung der Hochöfen war aufgrund hoher Verluste erfolgt. Die Schließung des British-Steel-Werks hätte das Ende der britischen Primärstahlproduktion bedeuten können, wie der britische «Guardian» schrieb. Obwohl Starmer versicherte, einen Käufer für British Steel zu finden, war dies nicht gelungen





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Britische Regierung Verstaatlichung Stahlkonzern British Steel Premierminister Starmer Gesetz Hochofenwerk Primärstahl Stahlschrott Motorenbau Bauwesen Schifffahrt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nach Wahldebakel: Starmer holt Ex-Premier Brown in RegierungNach den für seine Labour-Partei desaströsen Regional- und Kommunalwahlen hat der britische Premier Keir Starmer Ex-Regierungschef Gordon Brown in die Regierung berufen.

Read more »

In der Not holt Starmer holt Ex-Premier Brown in die RegierungAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Keir Starmer sucht nach neuen Wegen nach dem Brexit-WahldebakelNach dem Brexit-Wahlsieg hat Labor eine strategische Wende eingeläutet, um ihre politische Perspektive zu verändern und die wichtige EU-Beziehungen wiederherzustellen. Der Premierminister wird daher nach dem Brexit-Wahldebakel feierlich verkünden, dass Großbritannien wieder ins Herz Europas rückt - dabei gilt es jedoch die Rolle von Nigel Farage und den Konservativen, die Verbindung zu Europa zu zerstören, zu definieren.

Read more »

Keir Starmer setzt mit Krisenansprache ein Signal Richtung EuropaDer britische Premier Keir Starmer warnt in seiner Krisenansprache vor einer verschärften Sicherheitslage und fordert engere Zusammenarbeit mit Europa.

Read more »