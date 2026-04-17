Präsident des Schweizer Eishockeyverbandes verteidigt Entscheidung zur Entlassung von Patrick Fischer trotz früherer Erfolge

Der Präsident des Schweizer Eishockeyverbandes (SIHF), Urs Kessler, hat die Entlassung von Nationaltrainer Patrick Fischer verteidigt. Kessler würdigte Fischers sportliche Erfolge, betonte jedoch, dass dessen Handlungen einen Vertrauensbruch darstellten, der nicht mit den Werten des Verbandes vereinbar sei. Eine administrative Untersuchung wurde angekündigt, um die Vorgänge aufzuarbeiten.

Am vergangenen Freitag trat SIHF -Präsident Urs Kessler vor die Presse, um ausführlich zur Entscheidung über die Trennung vom bisherigen Nationaltrainer Patrick Fischer Stellung zu nehmen. Kessler begann seine Ausführungen mit einer klaren Anerkennung der Verdienste Fischers um das Schweizer Eishockey und würdigte dessen Erfolge, die er als immens bezeichnete. Gleichzeitig machte er jedoch unmissverständlich deutlich, dass Fischers Fehlverhalten, konkret die Urkundenfälschung im Zusammenhang mit einer Verurteilung aus dem Jahr 2023, nicht toleriert werden könne. Dieses Verhalten stelle einen tiefgreifenden Vertrauensbruch dar und stehe in fundamentalem Widerspruch zu den Kernwerten, zu denen sich der Verband bekennt. Persönlich, so betonte Kessler wiederholt, genieße Patrick Fischer weiterhin seine Wertschätzung als Mensch. Die Entscheidung zur Freistellung sei daher eine äußerst schwierige, aber aus Sicht des Verbandes notwendige gewesen.

Die Ereignisse überschlugen sich in den Tagen zuvor. Am Montagabend hatte Fischer, nach Absprache mit dem Verband, die Urkundenfälschung und seine Verurteilung öffentlich gemacht. Damals hatte die SIHF Fischer noch den Rücken gestärkt, die Angelegenheit als abgeschlossen betrachtet und den Fokus auf die bevorstehende Heim-Weltmeisterschaft gelegt. Kessler räumte im Nachhinein ein, dass diese erste Reaktion ein Fehler gewesen sei. Man habe sich damals zu stark auf die rein rechtliche Dimension des Falles konzentriert. Der Fall sei juristisch abgeschlossen gewesen, doch die öffentliche Debatte, angeführt von Fans, Medien, Sponsoren und Partnern, habe gezeigt, dass es um weitaus mehr gehe. Es gehe um Ehrlichkeit, die Vorbildfunktion von Trainern und das Verständnis von Ethik im Sport. Dieser Erkenntnisgewinn habe eine kritische Überprüfung der eigenen Haltung im Verband notwendig gemacht. In einer außerordentlichen Sitzung des Verwaltungsrats am Mittwoch fiel dann die Entscheidung zur Freistellung Fischers. Dieser Schritt sei nicht leichtfertig getroffen worden, sondern das Ergebnis intensiver Abwägungen zwischen der Notwendigkeit sportlicher Kontinuität und der Aufrechterhaltung der Glaubwürdigkeit des Verbandes. Kessler hob hervor, dass Patrick Fischer in den vergangenen zehn Jahren als Nationaltrainer enorm viel für das Schweizer Eishockey geleistet habe und zu den prägendsten Figuren zähle. Dennoch sei sein Verhalten im Zusammenhang mit der Urkundenfälschung nicht vereinbar mit den Verbandsrichtlinien und seiner Rolle als Vorbild.

Der SIHF-Präsident kündigte eine umfassende administrative Untersuchung an, die den gesamten Fall aufarbeiten soll. Diese Untersuchung wird sich nicht nur mit der Fehleinschätzung des Verbandes am vergangenen Montag befassen, sondern auch die internen Prozesse beleuchten, um mögliche Schwachstellen zu identifizieren und zukünftige Fehler zu vermeiden. Die Entlassung Fischers wurde ihm am Mittwoch in einem Videotelefonat mitgeteilt. Zuvor war Sportchef Lars Weibel über die Entscheidung des Verwaltungsrats informiert worden. Der neue Nationaltrainer Jan Cadieux, der bereits als geplante Nachfolge für Fischers geplanten Rücktritt nach der Heim-WM vorgesehen war und zuletzt als dessen Assistent tätig war, genieße das volle Vertrauen des Verbandes. Kessler betonte, dass die Mannschaft bis zur Bekanntgabe nicht in die Entscheidung einbezogen worden sei. Am späten Mittwochnachmittag sei das Team jedoch informiert worden, und man erwarte bei den kommenden Spielen in Biel wieder einen 'Normalzustand'.

Abschließend bekräftigte Kessler seine Wertschätzung für Patrick Fischer als Mensch und seinen Wunsch, im Austausch zu bleiben, um die sportlichen Erfolge nicht in den Hintergrund treten zu lassen. Die Kritik an einem wiederkehrenden Muster von Täterschutz und Doppelmoral, bei dem Fehlverhalten im eigenen Umfeld relativiert wird, während bei anderen sofort harte Konsequenzen gefordert werden, wurde ebenfalls thematisiert. Es wurde betont, dass Maßstäbe konsequent für alle gelten müssten, um die Glaubwürdigkeit von Regeln und das Vertrauen in faire Verfahren zu wahren.





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