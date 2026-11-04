Prämienverbilligung 2026: Frist für Tägerwilen ist der 31. Dezember 2026

Wichtige Fristinfo für Tägerwilen: Anträge auf individuelle Prämienverbilligung für das Jahr 2026 müssen bis zum 31. Dezember 2026 bei der Gemeinde eingehen. Alle Details zu Einkommensgrenzen und Formalitäten.

Die Einwohner der Gemeinde Tägerwilen im Kanton Thurgau werden an die strikte Frist für die Beantragung individueller Prämienverbilligung en für das Jahr 2026 erinnert. Die zuständigen Behörden der Gemeinde haben mitgeteilt, dass sämtliche Anträge bis spätestens zum 31. Dezember 2026 persönlich oder schriftlich bei der Gemeinde eingehen müssen. Dieser Termin ist absolut verbindlich und lässt keine Ausnahmen zu, sofern keine spezifischen Neubescheide vorliegen.

Strikte Einreichungsfrist für Anträge

Die Gemeinde Tägerwilen betont eindringlich, dass Anträge zwingend an die Krankenkassenkontrollstelle der Gemeinde zu richten sind. Eine verspätete Zustellung nach dem 31. Dezember 2026 führt automatisch dazu, dass das Gesuch als gegenstandslos betrachtet und nicht weiter bearbeitet wird. Für Versicherte bedeutet dies, dass sie im Folgejahr vollumfänglich für ihre Krankenkassenprämien aufkommen müssen, falls sie die Frist verpassen. Es empfiehlt sich daher, den Antrag unbedingt rechtzeitig posten oder persönlich abzugeben.

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Einkommensgrenzen für Erwachsene und Kinder

Nicht jede Person ist automatisch berechtigt, einen Antrag zu stellen, da strenge finanzielle Kriterien erfüllt sein müssen. Für Erwachsene gilt die Bedingung, dass die einfache Steuer zu hundert Prozent unter der Schwelle von 800 Schweizer Franken liegt und kein steuerbares Vermögen vorliegt. Als Bemessungsgrundlage dienen hierbei die provisorische Steuerrechnung aus dem Jahr 2025 oder die Quellensteuerabrechnung 2025. Diese Werte sind ausschlaggebend für die Berechtigung.

Für Kinder gelten abweichende Kriterien, die sich an der steuerlichen Situation der Eltern orientieren. Hier muss die einfache Steuer der Eltern zu hundert Prozent unter 1'600 Schweizer Franken liegen, ebenfalls ohne jegliches steuerbares Vermögen. Auch für die Bewertung der kindlichen Prämienverbilligung kommen die provisorische Steuerrechnung oder die Quellensteuerabrechnung aus dem Jahr 2025 als Referenz herangezogen. Die Einhaltung dieser Grenzen ist zwingend erforderlich.

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Neubemessung bei veränderten Verhältnissen

Falls im Frühjahr 2026 kein Antrag auf Prämienverbilligung an die Versicherten zugestellt wurde, oder wenn sich die wirtschaftliche Lage nachträglich geändert hat, besteht die Möglichkeit einer Neubemessung. Personen, die sich berechtigt fühlen, das Formular jedoch nicht erhalten haben, sollten sich bis zum 31. Dezember 2026 bei der zuständigen Krankenkassenkontrollstelle ihrer Wohnsitzgemeinde melden. Der entscheidende Stichtag für den Wohnsitz ist der 1. Januar 2026.

Wer nachweisen kann, dass sich seine wirtschaftlichen Verhältnisse durch die rechtskräftige Feststellung geändert haben, kann innerhalb von 30 Tagen einen Antrag auf Neubemessung stellen. Typische Beispiele für solche Änderungen sind die Schliessung der Steuerrechnung für das Jahr 2025. Diese Frist von 30 Tagen beginnt mit dem Datum der Rechtskraft der entsprechenden Feststellung. Ein verspäteter Antrag ist in diesem Fall ebenfalls ungültig.

Besondere Regelungen für Quellensteuerpflichtige

Für Personen, die der Quellensteuer unterliegen, gelten spezifische Prozessschritte für die Antragstellung. Diese Gruppe muss ihren Antrag auf Neubemessung der Prämienverbilligung ebenfalls bis spätestens zum 31. Dezember 2026 bei der Krankenkassenkontrollstelle einreichen. Die Einreichung muss korrekt adressiert sein, damit sie im System der Gemeinde Tägerwilen zeitnah erfasst werden kann.

Es ist ratenswert, alle relevanten Dokumente wie Steuerabrechnungen und Nachweise über das Vermögen bereits vor der Einreichung zusammenzustellen. Dies verhindert unnötige Verzögerungen in der Bearbeitungszeit und stellt sicher, dass der Antrag vollständig ist. Die Einhaltung aller formalen Vorgaben durch die Betroffenen ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Bearbeitung des Gesuchs durch die Verwaltung.