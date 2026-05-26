Praktika und Zivildienst bei der BSZ Stiftung: Soziale Erfahrungen sammeln und Verantwortung übernehmen

Die BSZ Stiftung bietet bezahlte Praktika und Zivildiensteinsätze in sozialen Bereichen an. Bewerberinnen und Bewerber gewinnen Einblicke in den Alltag von Menschen mit Unterstützungsbedarf, entwickeln ihre sozialen Kompetenzen weiter und leisten einen wertvollen Beitrag in den Bereichen Wohnen, Arbeit sowie Werken und Fertigung.

Die BSZ Stiftung bietet sowohl für Praktikantinnen und Praktikanten als auch für Zivildienst leistende vielfältige Möglichkeiten, praktische Erfahrungen im sozialen Bereich zu sammeln. Wer sich für ein bezahltes Praktikum entscheidet, kann in verschiedene Bereiche wie Wohnen oder Arbeit hineinschnuppern und begleitet dabei Mitarbeitende sowie Bewohnende mit Unterstützungsbedarf im Alltag.

Dies ermöglicht nicht nur den Erwerb von Berufserfahrung, sondern auch persönliche Weiterentwicklung durch den direkten Kontakt und die Mitwirkung in einem wertschätzenden Umfeld. Ebenso bietet der Zivildienst die Chance, Verantwortung zu übernehmen und soziale sowie persönliche Kompetenzen zu stärken. Besonders geeignet sind beide Tätigkeiten für Menschen mit hoher Sozialkompetenz, Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Teamfähigkeit sowie Freude an der Zusammenarbeit mit Menschen mit Unterstützungsbedarf. Der erste Zivildiensteinsatz dauert 180 Tage, danach sind kürzere Einsätze möglich.

In den Bereichen Werken und Fertigung unterstützen Zivildienstleistende zudem bei der Anleitung von Gruppen und tragen damit zu den Entwicklungsprozessen der Klientinnen und Klienten bei, während sie gleichzeitig zur qualitativ einwandfreien Abwicklung von Aufträgen beitragen. Interessierte können sich direkt auf der Webseite der BSZ Stiftung für eine Praktikumsstelle oder einen Zivildiensteinsatz bewerben und erhalten dort weitere Informationen zu den konkreten Aufgaben und Voraussetzungen





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