Schwere postpartale Psychose: Eine Schweizerin sprang von der Autobahn. Der Fall zeigt, warum die seltene Krankheit oft unerkannt bleibt und was Fachleute zur Vorbeugung raten.

Eine dramatische Begebenheit in der Schweiz verdeutlicht die schwerwiegenden Gefahren einer unbehandelten postpartalen Psychose. Eine junge Mutter, die sich nach einer viertägigen Geburt in einem Zustand tiefer Verwirrung befand, stieg plötzlich bei vollem Fahrt auf einer Autobahn aus ihrem Auto und sprang hinaus. Dieser Vorfall, der von der Online-Plattform "pomona.ch" berichtet wurde, dient als schmerzhaftes Beispiel dafür, wie selten auftretende psychische Krisen im Wochenbett oft übersehen werden, selbst von medizinischem Fachpersonal.

Dramatischer Verlauf der postpartalen Psychose

Der medizinische Hintergrund dieses Falles beginnt mit einer extrem langen Geburt, die vier Tage dauerte. Während dieser Zeit schlief die Frau kaum, verspürte jedoch keine Erschöpfung. Stattdessen beschrieb sie einen Zustand extremer Euphorie und den dringenden Wunsch, unverzüglich nach Hause zu fahren. Sie lehnte Hilfsangebote ab mit der Begründung, sie könne die Situation allein bewältigen. Erst mitten in der Nacht trat ein plötzlicher Wechsel ein, bei dem sie ohne ersichtlichen Grund davonrannte. Auf der Notaufnahme gab sie an, keine Ahnung über ihre Handlungen zu haben. Der behandelnde Psychiater stellte eine starke Verwirrung fest und befürchtete eine akute Gefahr für das Kind. Dennoch widersprach die Patientin dieser Einschätzung. Aufgrund des Risikos wurde sie per fürsorgerischer Unterbringung in eine geschlossene psychiatrische Klinik eingewiesen. Dies markierte den Beginn einer extrem belastenden Zeit für die junge Mutter.

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Therapeutische Herausforderungen und Fehlentscheidungen

In der geschlossenen Station erlebte die Betroffene traumatische Zustände. Sie teilte sich ihr Zimmer mit einer Patientin, die suizidale Tendenze zeigte. Zudem fehlte ihr die Privatsphäre beim Duschen, da die sanitären Einrichtungen auch von Männern genutzt wurden. Trotz der Einweisung blieben die Symptome wie Wahnvorstellungen und Rastlosigkeit bestehen. Ein Psychiater verschrieb ihr ein Antidepressivum, obwohl die Patientin diesem Schritt widersprach. Die Medikation führte zu einem negativen Effekt: Sie hatte zum ersten Mal in ihrem Leben suizidale Gedanken, die sie als logischen Ausweg aus der Klinikansicht. Diese Gedankengänge mündeten in konkrete Fluchtpläne. Letztlich überzeugte sie eine Kollegin, sie mit dem Auto weg zu bringen. Auf der Autobahn öffnete sie die Türe und sprang aus dem fahrenden Fahrzeug. Sie überlebte den Sturz mit einem gebrochenen Fuß. Nach zwei Wochen Krankenhausaufenthalt wurde sie erneut in die geschlossene Psychiatrie aufgenommen. In dieser zweiten Phase fand sie jedoch Verständnis bei ihrer Zimmergenossin, was ihrHalf, den Zustand etwas besser zu verarbeiten. Dennoch erkannte niemand in der Klinik die zugrundeliegende postpartale Psychose als Diagnose.

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Medizinische Expertise und Ursachenanalyse

Thorsten Mikoteit, Konsiliarpsychiater am Universitätsspital Basel, bewertet diesen Fall als typisches Szenario für diese seltene Erkrankung. Er erklärt, dass häufig Erstgebärende betroffen sind, die unter Schlafmangel und einer anstrengenden Geburt leiden. Mikoteit weist darauf hin, dass sich die Wahrnehmung der Betroffenen drastisch verändert. Sie reagieren empfindlicher auf externe Reize und können zunehmend schlecht zwischen Realität und Sinnestäuschungen unterscheiden. Die Symptome reichen von der Entdeckung vermeintlich besonderer Eigenschaften am Neugeborenen bis hin zu starkem Bedrohungsgefühl. Der Zustand ist schwankend, abwechselnd klar und dann wieder hochgradig verwirrt. Mikoteit betont, dass die Psychose primär durch den massiven Schlafmangel in den ersten Tagen nach der Geburt ausgelöst wird. Dies unterscheidet sie von der postpartalen Depression, die in der Schweiz etwa 150 von 1000 Müttern betrifft, während die Psychose nur ein bis zwei von 1000 Müttern betrifft. Diese Seltenheit führt dazu, dass die Krankheit häufig übersehen wird.

Strategien zur Prävention und Aufklärung

Annika Redlich, Geschäftsführerin des Vereins Periparto mit Sitz in Thalwil, fordert eine massive Verbesserung der Aufklärung. Sie argumentiert, dass sowohl Fachkräfte als auch das Umfeld oft nicht auf diese Symptomatik vorbereitet sind. Fehlernennungen sind häufig, da viele Betroffene ihren Zustand leugnen oder nicht offenlegen. Redlich plädiert dafür, dass Baby-Abteilungen eine zentrale Rolle bei der Früherkennung spielen sollten. Wenn Mütter jedoch in allgemeine psychiatrische Kliniken kommen, fehlen oft die spezifischen Kontrollen für den Wochenbettzeitraum. Mikoteit setzt auf klare Präventionsmaßnahmen. Er empfiehlt, dass Mütter nach der Geburt regelmäßig schlafen können. Der Partner sollte nachts die Aufgabe übernehmen, das Baby zu versorgen. Zu viele Besucher im Wochenbett sollten vermieden werden, um eine reizarme Umgebung zu garantieren. Bei anhaltendem Schlafmangel spricht er sich für die Nutzung von Schlafmitteln aus. Zeigen sich erste Warnsignale, ist schnelles Handeln erforderlich, solange die Patientin noch einsichtig ist. In solchen Fällen ist ein hochwirksames Neuroleptikum oft notwendig, gegebenenfalls in Kombination mit stationärer Akutpsychiatrie. Der Fall der Schweizerin zeigt eindringlich, dass Zeit und richtige Diagnose entscheidend sind, um Katastrophen wie den Autobahnvorfall zu verhindern.