Patti Basler und Philippe Kuhn geben in der Tuchlaube Aarau einen ersten Vorgeschmack auf ihr neues satirisches Programm «Postmodern Talking», das im Herbst Premiere feiert. Es ist eine scharfe Kritik an der modernen Gesellschaft, dem Niedergang des öffentlichen Dienstes und der digitalen Ära.

In der Café Bar Tuchlaube in Aarau bietet sich am kommenden Sonntag die Gelegenheit, einen ersten exklusiven Blick auf das neue Programm von Patti Basler und Philippe Kuhn zu werfen.

Die offizielle Premiere des Stücks ist für den Herbst geplant. Das neue Werk trägt den Titel «Postmodern Talking» und verspricht, das Publikum erneut mit dem für das Duo charakteristischen, scharfen und oft zynischen Humor zu unterhalten. Die Künstler beschreiben die heutige Welt als einen verzerrten Wettbewerb, in dem ironischerweise oft die unsinnigsten Ideen triumphieren.

Sie deuten an, dass die digitale Ära, geprägt von «postfaktischen Posts» in sozialen Netzwerken, die traditionellen Strukturen wie das Postnetzwerk zunehmend ersetzt und die Welt in eine Art Wahnsinn treibt.

«Postmodern Talking» ist eine pointierte Parodie auf Dieter Bohlens Hit «You're my heart, you're my soul» aus der Zeit von Modern Talking, kombiniert mit einer scharfen Satire auf den Niedergang des öffentlichen Dienstes und die damit einhergehenden Veränderungen in der Gesellschaft. Basler und Kuhn werden am Sonntagabend in der Tuchlaube Aarau bereits Kostproben ihres neuen Programms geben, wobei sie sich auch gesanglich betätigen werden.

Patti Basler betont jedoch, dass eine direkte Persiflage auf Dieter Bohlen nicht notwendig sei, da dieser bereits selbst für ausreichend Gesprächsstoff sorge. Sie sieht in Bohlen sogar eine Art Visionär, der – ähnlich einem KI-Chatbot – seit Jahren immer wieder die gleichen einfachen Muster wiederholt: «Ein begrenzter Wortschatz und eine simple Songstruktur sind seine Markenzeichen. » Im Gegensatz dazu versprechen Basler und Kuhn für ihr neues Programm «weniger Herz und Seele, dafür mehr Geist und Blues».

Sie wollen dem Publikum auch von der «Evolution der Kultur» berichten, wobei sie eine interessante These aufstellen: Während in der biologischen Evolution die am besten angepassten Gene überleben, setzen sich in der kulturellen Evolution die am besten angepassten Ideen durch. Diese Beobachtung deutet auf eine tiefgründige und anspruchsvolle Satire hin, die jedoch gleichzeitig mit einem Augenzwinkern präsentiert wird.

Basler erklärt, dass das Duo versucht, akademische Themen auf humorvolle Weise einem breiten Publikum zugänglich zu machen, räumt aber ein, dass dies möglicherweise nicht gelingt: «Es bleibt ein Versuch, deshalb ist es ja auch ein Tryout. » Neben der satirischen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen greift Patti Basler auch ein persönliches Anliegen auf. Auf die Frage, ob ihre Heimatgemeinde Zeihen von Postfilialschließungen betroffen sei, antwortet sie weniger satirisch, sondern mit einer gewissen Wehmut: «Auch Zeihen ist davon betroffen.

Die Briefaufgabe erfolgt jetzt im Volg-Laden. Es ist bedauerlich, dass es in den kleinen Gemeinden immer weniger Orte der Begegnung gibt. » Sie fügt jedoch augenzwinkernd hinzu: «Bis zur Premiere im September wird sich zeigen, wie viele Sender den Leutschenbach hinuntergehen. Wir werden dann auf den Ruinen tanzen.

» Diese Aussage ist sowohl als Kommentar zur aktuellen Situation als auch als metaphorische Andeutung auf die Veränderungen in der Medienlandschaft zu verstehen. Parallel zur Bewerbung von Aarau um den Titel Kulturhauptstadt 2029, die sich derzeit in der Entscheidungsphase befindet, zeigt die Stadt auch Kreativität in anderen Bereichen. So wurde im Ochsengässli in Aarau der Kreativraum «Rosa» von Helena Bütler eröffnet, ein Ort, der Kleinkindern die Möglichkeit bietet, spielerisch zu experimentieren, zu ordnen und zu gestalten.

Die Jury zur Kulturhauptstadt-Bewerbung hat die Stadt bereits besucht, und im Juni wird die Entscheidung fallen, ob sich Aarau gegen die Konkurrenz durchsetzen kann. Die Bewerbung selbst wurde bereits eingehend geprüft und verspricht eine spannende Zukunft für die kulturelle Entwicklung der Stadt





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