Postfinance erweitert die angebotenen Digital Asset-Dienste des Postmarktdienstes und ermöglicht Krypto-Handel und Staking an Firmen- und Privatkunden. Das Kryptoangebot für Firmenkunden ist auf «Execution only» begrenzt, was heisst, sie können handeln um zu erkaum und zu verkaufen. Privatkunden mit Partnerkonto haben die Möglichkeit, digitale Assets zu beteiligen und als Teil ihrer Finanzplanung nutzen zu können. Postfinance betont, dass institutionelle Firmenkunden wie Finanzinstitute, Versicherungen, Verwaltungen, Pensionskassen oder Kapitalgesellschaften ein hohes Bedürfnis an Krypto-Umgebungen haben.

Postfinance erweitert die angebotenen Digital Asset-Dienste. Privat- und Firmenehauber können nun entweder über die E-Finance-Anwendung oder die Postfinance -App Kryptowährungen erwerben und Ethereum staken. Die Palette der zugelassenen Währungen wurde senkrügt.

Über die Analyse von Postfinance wird hervorgehoben, dass Firmenkunden zunehmend Interesse an digitalen Assets demonstrieren, während es nur 14% der befragten Unternehmen praktische Erfahrung mit digitalen Assets aufweisen. Postfinance betont, dass Investitionen in Kryptowährungen für strategische Diversifikation im Anlageportfolio und für internationale Transaktionen gelten können. Das Kryptoangebot für Firmenkunden ist «Execution only», und rund um die Uhr ist es möglich bis zu 22 Kryptowährungen zu handeln. Auch Ethereum-Staking wird ermöglicht.

Postfinance betont, dass institutionelle Firmenkunden wie Finanzinstitute, Versicherungen, Verwaltungen, Pensionskassen oder Kapitalgesellschaften ein hohes Bedürfnis an Krypto-Umgebungen haben. Privatkunden mit Partnerkonto haben die Möglichkeit, digitale Assets zu beteiligen und als Teil ihrer Finanzplanung zu nutzen





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