Post Schweiz Statistik: Walliser Pakete sind schwerer als in Genf

Analyse der Schweizerischen Post zeigt regionale Unterschiede: Walliser Pakete wiegen mehr, Uri-Permits dominieren. Ein Blick auf 620 Mio. Sendungen.

Die Schweizerische Post hat in ihrer umfangreichen Auswertung von 620 Millionen Sendungen zwischen Oktober 2022 und Juni 2026 deutliche regionale Unterschiede im Versandverhalten der Bevölkerung festgestellt. Die Daten offenbaren, dass Schweizerinnen und Schweizer ihre Päckli sehr unterschiedlich behandeln, was sich in Gewicht, Volumen und Zustellvorlieben widerspiegelt. Besonders auffällig ist, dass die Herkunft der Absender einen signifikanten Einfluss auf die Eigenschaften der Pakete hat.

Während in einigen Kantonen schwere und sperrige Sendungen anfallen, bevorzugen andere Regionen eher leichte Pakete. Diese Erkenntnisse stammen aus der internen Analyse des Postunternehmens, die detailliert aufzeigt, wie sich die Logistik in den verschiedenen Landesteilen unterscheidet. Die Ergebnisse bieten einen tiefen Einblick in die Gewohnheiten der Konsumenten und die Herausforderungen für die Verteillogistik.

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Schwerer und grösser im Wallis

Pakete aus dem Kanton Wallis sind im Durchschnitt 3,53 Kilogramm schwer. Dieses Gewicht liegt um ein Drittel höher als das Durchschnittsgewicht in Schaffhausen, wo Sendungen mit 2,66 Kilogramm nur 2,66 Kilogramm wiegen. Das bedeutet, dass die aus dem Wallis versendeten Pakete signifikant schwerer sind als jene aus dem Norden der Schweiz.

Nicht nur das Gewicht, sondern auch das Volumen unterscheidet sich deutlich zwischen den Regionen. Die Pakete aus dem Wallis sind im Schnitt 56 Prozent voluminöser als die Sendungen aus dem Kanton Neuenburg. Obwohl die Schweizerische Post die genauen Gründe für diese Unterschiede nicht kommuniziert, lassen die Zahlen erkennen, dass die Absender im Wallis tendenziell grössere Artikel versenden.

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Deponierungserlaubnisse variieren stark

Die Bereitschaft, Pakete unbeaufsichtigt zu hinterlegen, variiert je nach Region erheblich. In Uri scheint man die Paketzustellung sehr gelassen zu betrachten: Hier liegt bei 20 Prozent der erfassten Sendungen eine dauerhafte Erlaubnis vor, das Paket zu hinterlegen. Dieser Anteil ist im Vergleich zu anderen Kantonen sehr hoch und zeigt eine grosse Offenheit für diese Zustellform.

In Genf sind es hingegen gerade einmal 3,9 Prozent, die eine solche Erlaubnis erteilen. Besonders vorsichtig ist die Bevölkerung in Basel-Stadt. Dort ist für 5,1 Prozent der Sendungen das Deponieren der Pakete sogar ausdrücklich verboten. Im Gegensatz dazu liegt der Anteil der Pakete, die nicht deponiert werden dürfen, in Uri bei bloss 0,55 Prozent. Diese Zahlen verdeutlichen die unterschiedlichen Sicherheitsbedürfnisse in den verschiedenen Regionen.

Ländliche Gebiete sind offener

Generell gilt, dass Pakete auf dem Land häufiger unbeaufsichtigt bleiben dürfen als in städtischen Gebieten. Für 18,2 Prozent der ländlichen Sendungen liegt eine dauerhafte Deponiererlaubnis vor, während in den Städten nur 10,5 Prozent der Sendungen entsprechend behandelt werden. Dies könnte mit der geringeren Bevölkerungsdichte und den oft einfacheren Zugangsverhältnissen in ländlichen Gebieten zusammenhängen.

Nachbarn als Empfänger in Freiburg

Wer sein Paket lieber einem Nachbarn anvertraut, ist in Freiburg statistisch gesehen besonders gut vertreten. Dort kommen auf 1000 erfasste Sendungen 3,14 mit einem Dauerauftrag zur Zustellung an einen Wunschnachbarn. In Appenzell Innerrhoden sind es hingegen gerade einmal 0,68, was eine geringe Nachfrage nach dieser Serviceleistung in dieser Region zeigt.

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Die Genfer wiederum mögen es offenbar bequem. Bei rund 9 von 1000 Sendungen ist eine dauerhafte Zustellung auf die Etage hinterlegt. Obwohl nur etwa 4 Prozent der erfassten Sendungen auf Genf entfallen, stammt fast ein Drittel aller dauerhaften Etagenzustellungs-Aufträge aus diesem Kanton. In der zweitplatzierten Waadt sind es knapp 3 von 1000 Sendungen, was zeigt, dass die Bequemlichkeit der Genfer ein besonderes Phänomen ist.

Weihnachtliche Leichtgewichtler

Ein eher überraschendes Ergebnis der Analyse ist, dass die Pakete ausgerechnet vor Weihnachten leichter und kleiner werden. Von November auf Dezember 2025 sank das Durchschnittsgewicht von 2,92 auf 2,62 Kilogramm. Dies entspricht einem Rückgang von gut zehn Prozent und zeigt eine saisonale Veränderung im Versandverhalten.

Für die Schweizerische Post bedeutet dies im aktuellen Jahr jedoch nicht weniger Arbeit. Zwischen Black Friday und Weihnachten erwartet das Unternehmen ähnlich viele Pakete wie im Vorjahr. Damals wurden rund 23 Millionen Sendungen sortiert und zugestellt. An Spitzentagen dürften es wieder mehr als eine Million Pakete sein, was die Logistik vor grosse Herausforderungen stellt.