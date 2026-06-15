Die Post erweitert ihr Verteilzentrum in Frauenfeld und die St.Galler Rollstuhlbasketballer holen ihren ersten Cupsieg. Der Einkaufswagen VIRAS ermöglicht den selbstständigen Wocheneinkauf für Menschen mit Behinderungen.

Der Onlinehandel sorgt für immer mehr Pakete. Deshalb erweitert die Post ihr Verteilzentrum in Frauenfeld mit einem Neubau. Künftig sollen dort bis zu 12'000 Pakete pro Stunde verarbeitet werden können.

Die St.Galler Rollstuhlbasketballer der Rolling Rebels haben nach vier verlorenen Finals endlich den historischen Cupsieg errungen. Im 'Sporttalk' blickt Captain Rolf Köpfli auf den Triumph gegen die Pilatus Dragons zurück und spricht über die Zukunft des Teams. Für den Wocheneinkauf brauchen Seebeinträchtige Menschen oft Hilfe. Der Einkaufswagen VIRAS entwickelt an der Ostschweizer Fachhochschule ermöglicht den selbstständigen Einkauf.

Die neue Technologie soll es Menschen mit Behinderungen ermöglichen, den Wocheneinkauf selbstständig durchzuführen. Die Entwicklung des Einkaufswagens ist ein wichtiger Schritt für die Integration von Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft. Die Ostschweizer Fachhochschule hat sich auf die Entwicklung von Assistenztechnologien spezialisiert und hat bereits einige innovative Projekte realisiert. Der Einkaufswagen VIRAS ist ein weiteres Beispiel für die Kreativität und das Engagement der Forscher an der Ostschweizer Fachhochschule.

Die neue Technologie soll nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern auch ältere Menschen und Menschen mit chronischen Krankheiten helfen. Der Wocheneinkauf ist ein wichtiger Teil des täglichen Lebens, und die neue Technologie soll es Menschen ermöglichen, diesen wichtigen Teil des Lebens selbstständig zu erledigen. Die Entwicklung des Einkaufswagens VIRAS ist ein wichtiger Schritt für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen und anderen Gruppen, die auf Assistenztechnologien angewiesen sind.

Die Ostschweizer Fachhochschule hat sich auf die Entwicklung von Assistenztechnologien spezialisiert und hat bereits einige innovative Projekte realisiert. Der Einkaufswagen VIRAS ist ein weiteres Beispiel für die Kreativität und das Engagement der Forscher an der Ostschweizer Fachhochschule. Die neue Technologie soll nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern auch ältere Menschen und Menschen mit chronischen Krankheiten helfen.

Der Wocheneinkauf ist ein wichtiger Teil des täglichen Lebens, und die neue Technologie soll es Menschen ermöglichen, diesen wichtigen Teil des Lebens selbstständig zu erledigen. Die Entwicklung des Einkaufswagens VIRAS ist ein wichtiger Schritt für die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen und anderen Gruppen, die auf Assistenztechnologien angewiesen sind





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