Positive Stimmung an den Finanzmärkten: Hoffnungsschimmer aus dem Nahen Osten und KI-Boom

Die globalen Finanzmärkte zeigen ein positives Sentiment, gestützt durch neue Hoffnungsschimmer aus dem Nahen Osten und den Optimismus hinsichtlich der Firmengewinne im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. US-Präsident Donald Trump setzt im Konflikt mit dem Iran auf Deeskalation, während asiatische Börsen neue Rekordstände erreichen.

Die globalen Finanzmärkte zeigen derzeit ein positives Sentiment, gestützt durch neue Hoffnungsschimmer aus dem Nahen Osten sowie durch den Optimismus hinsichtlich der Firmengewinne im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz.

Die US-Aktien haben am Vorabend neue Höchststände erreicht, während in Asien insbesondere der koreanische Kospi mit einem Kursplus von über 6 Prozent herausragt. US-Präsident Donald Trump hat im Konflikt mit dem Iran vorerst auf Deeskalation gesetzt und den US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus für kurze Zeit ausgesetzt. Während dieses Stopps soll geprüft werden, ob ein Abkommen mit dem Iran abgeschlossen und unterzeichnet werden kann.

Trump sprach von großen Fortschritten in Richtung eines vollständigen und endgültigen Abkommens mit Vertretern des Iran. An den Märkten ist über Nacht wieder Ruhe und Stabilität eingekehrt, da das Risiko einer Eskalation im Nahost-Konflikt als geringer eingeschätzt wird. Die Analysten von Westpac betonten in einer Studie, dass die Anleger bei den Gewinnern des Jahres 2026 zugegriffen und ihre Positionen weiter ausgebaut haben. Es gab einige Käufe bei Rohstoffwerten aus dem asiatischen Raum.

Der japanische Yen notierte geringfügig auf 157,81 Yen, während der chinesische Yuan um 0,1 Prozent auf 6,8195 Yuan nachgab. Zur Schweizer Währung notierte der Euro 0,1 Prozent niedriger bei 0,7817 Franken. Die Anleger zeigten sich optimistisch, dass robuste Quartalsberichte von Unternehmen die Aktienkurse antreiben dürften.

Zudem stützten Anzeichen, dass der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran weiterhin Bestand hat. Dies sorgte für fallende Ölpreise und dämpfte Befürchtungen vor einem umfassenden Krieg, der die wirtschaftlichen Aussichten beeinträchtigen könnte. Tags zuvor hatten erstmals seit Beginn der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran die Spannungen deutlich zugenommen. Aktuelle US-Konjunkturdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Kurse.

Die Stimmung im Dienstleistungssektor trübte sich im April etwas ein. Der ISM-Einkaufsmanagerindex fiel auf 53,6 Punkte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 53,7 Zählern gerechnet. Die Verkäufe neuer Häuser stiegen im März um 7,4 Prozent, während Experten mit einem Anstieg von lediglich 3,0 Prozent gerechnet hatten.

An der Shanghaier Börse wurden am Mittwochmorgen Rekordstände erreicht. Nach dem Ende einer Feiertagspause gewann der Leitindex der Shanghaier Börse 1,1 Prozent auf 4.155,44 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 1,4 Prozent auf 4.876,55 Punkte. An der japanischen Börse wurde wegen der Golden Week erneut nicht gehandelt.

Apple und Nvidia standen mit Kursgewinnen von 13 beziehungsweise 2,7 Prozent im Anlegerfokus. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg führt der iPhone-Hersteller Gespräche mit dem US-Halbleiterkonzern und mit anderen Partnern. Die Aktie hat seit Januar 8 Prozent eingebüßt, diejenige von Nvidia zählt zu den langlebigsten Börsenweisheiten überhaupt. Gemeint ist, dass Anleger im Mai ihre Aktien verkaufen und erst im September, traditionell rund um den St. Leger Day, wieder einsteigen sollten.

Die Quartalszahlen von Nvidia sind im vergangenen Quartal erneut rasant gewachsen. Das KI-Unternehmen steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um 85 Prozent und hob seine Jahresziele an.

Allerdings blieben die Erlöse mit US-Firmen Analysten zufolge hinter den Erwartungen zurück. Die Aktien von Shopify brachen um 15,6 Prozent ein. Der Ausblick des Software-Unternehmens für Online-Shops signalisierte Händlern zufolge, dass sich das Umsatzwachstum verlangsame und höhere Kosten die Rentabilität im zweiten Quartal beeinträchtigen könnten. Meta, das Social-Media-Unternehmen, übertraf mit seinem Zahlenwerk erneut die Erwartungen und überraschte zudem mit einem unerwartet hohen Umsatzziel für das zweite Quartal





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