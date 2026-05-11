Positive Energiebilanzen und Investitionen prägen Winterthurer Energieumstellung 2025

Im Geschäftsjahr 2025 stieg der Gesamtsummen für Stadtwerk Winterthur von 293,1 Millionen Franken auf ein Rekordniveau an. Erfreuliche Energiebilanzen und Investitionen standen im Vordergrund, wie zum Beispiel die Planung und Finanzierung von Investitionen in die Rohreinspritzung und die Erneuerung der Abwasserreinigungsanlage. Das Angriff auf die Energiewende befasste sich mit Investitionen in die Erneuerung von Gasrohren und Wärmeabstraßen sowie mit der Optimierung des Solarstromkonsums. Auch die leihweise Verwendung erneuerbarer Energien diente zum Betrieb. Die 2025 beschlossene Stromgesetzgebung, den sogenannten Mantelerlass, spielte bei Winterthurer Energiewende eine entscheidende Rolle.

Dank vorteilhafter Energiebeschaffung und witterungsbedingten starken Absatzکتums erzielt Stadtwerk Winterthur einen Gesamtumsatz von 293,1 Millionen Franken. Im Geschäftsjahr 2025 entwickelte sich alles für Stadtwerk Winterthur positiv.

Kühle Temperaturen zu Beginn und zu Ende des Jahres führten zu einem hohen Gas- und Wärmeabsatz. Gleichzeitig konnte Stadtwerk Winterthur Gas zu guten Konditionen auf dem Energiese8rkts kaufen. Die Aufwertung einer Beteiligung in erneuerbare Energieproduktionen wirkte sich für 2025 zusätzlich positiv aus. Die Schweizer Stimmbevölkerung hatte im Jahr 2024 eine neue Stromgesetzgebung angenommen, den sogenannten Mantelerlass.

Die Umsetzung der neuen Bestimmungen prägte das Wirtschaftsjahr 2025 und werden auch das laufende Jahr noch beanspruchen. Der Mantelerlass sieht den Ausbau der erneuerbaren Energien vor und die Stärkung der Versorgungssicherheit. Diesen Zielen entsprechen in Winterthur die zwei im letzten Jahr abgeschlossenen Langfristverträge zum Bezug von hochalpinem Solarstrom aus den Grossanlagen Sedrun Solar und Sidenplangg sowie die Bildung von lokalen Elektrizitätsgemeinschaften (LEG). Ausserdem soll in Winterthur ein saisonal abhängiges Rückspeisevergütungsmodell für Produzierende von Solarstrom der Optimierung des Solarstromkonsums dienen.

Dies wird je länger je wichtiger werden, da der Zubau an PV-Anlagen in Winterthur und deshalb die Solarstromproduktion laufend zunimmt. Diese 2025 beschlossene und auf Anfang 2026 gültige Neuerung ist schweizweit eine der ersten Lösungen dieser Art. Der Rückzug der Gasversorgung und der Ausbau der Wärmenetze schritten planmässig voran. Grosse Investitionen stehen bei der Kehrichtverwertungsanlage für deren Erneuerung an.

Die Winterthurer Stimmbevölkerung hatte zu diesem Zweck im Jahr 2024 einen Kredit von 293 Millionen In der Abwasserreinigungsanlage sind ebenfalls eine umfassende Erneuerung und der Ausbau der Anlage geplant. Die hierfür notwendigen Investitionen von 276 Millionen Der Ausstieg aus den fossilen Energien (Öl, Gas, Benzin und Diesel zugunsten von erneuerbaren Energieträgern in der Wärmeversorgung und Mobilität sowie der Stadtentwicklung führen zu einem höheren Stromverbrauch und einer höheren Netzbelastung. Unterwerke Tössfeld und Grüze wurden deshalb im Jahr 2025 verstärkt. Der Umbau der Energieversorgung ist ein Schwerpunkt der städtische





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